Chefs Michelin assinam menu premium da Air France; confira o cardápio

A companhia aérea de nome Air France lançou recentemente uma novidade para os clientes que partem de Paris nas cabines premium: uma experiência gastronômica sofisticada por meio do cardápio assinado pelos estrelados chefs francófonos Anne-Sophie Pic e Emmanuel Renaut.

Os viajantes a bordo da cabine Business até janeiro de 2024 poderão experimentar frango ao molho com saquê acompanhados de nabo assado com manteiga de endro e curry preparado por Anne-Sophie - chef que possui três estrelas Michelin no currículo -, além das sobremesas assinadas pelo chef de Confeitaria Philippe Urraca, que apresenta opções como Entremets de Yuzu e Ópera.

Já os presentes na cabine La Première terão acesso ao cardápio de Renaut, que além de possuir três estrelas Michelin, também carrega o título Meilleur Ouvrier de France. Entre as opções estão o confit de frango caipira com mil-folhas de legumes e cogumelos, e também há sobremesas, como baba de manga e chocolate venezuelano com notas de amora silvestre.

Segundo informações do Brasilturis, essa parceria com renomados chefs de cozinha e a companhia aérea sela o compromisso de oferecer aos passageiros uma amostra da herança culinária francesa e seus desdobramentos a partir das influências regionais.

Receitas testadas e aprovadas

