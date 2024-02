O Carnaval está chegando e, com ele, os planos para os dias de folia. Bloquinhos de rua, festas, shows e curtição com os amigos estão nas atrações principais desta época do ano. Para aproveitar ao máximo com muita comida boa e bebidas para espantar o calorão, separamos três botecos em diferentes partes da cidade para você recuperar as energias e brindar em grande estilo. Confira!

De Primeira

O petisco mais famoso do bar é o bolinho de mandioca com queijo provolone e maionese picante, que sai a R$ 20. Além disso, têm porções de croquete de carne e de coxinha de frango por R$ 22 cada e frango a passarinho a R$ 35. Durante a semana, você também pode comer deliciosos PFs que variam de R$39 a R$ 42.

No cardápio de bebidas, as opções vão desde clássicos brasileiros como Batidas (R$ 13) e o drinque Caju Amigo (R$ 30) até bebidas como Negroni (R$30) e Aperol Clássico (R$ 32)

Onde

Rua Aspicuelta, 271 - Vila Madalena

@deprimeira.botequim

Esquina do Souza

O forte da casa são as caipirinhas. A carta de bebidas conta com doze opções de destilados para caipirinha, que ficam na faixa de preço de R$ 35 a R$ 45.

Na parte de comidas, você pode escolher entre diversos petiscos e porções, como coxinha de frango com requeijão (R$ 48, 6 unidades) e pastéis de bobó de camarão (R$ 58, 6 unidades), com opções de meia porção (3 unidades) ou inteira (6 unidades). Há também batata frita e mandioca frita (R$ 25 cada), e muito mais!

Onde

Rua Coronel Melo de Oliveira, 1066 - Pompeia

@esquinadosouza

Bagaceira

Com um menu de apenas duas páginas, o Bagaceira oferece petiscos, sanduíches, porções fritas e bebidas deliciosas. A carta de drinques inclui “cocktails”, com bebidas como daiquiri de abacaxi (R$ 33) e mojito de maçã (R$ 31), “clássicos de boteco” - com caipirinha (R$ 29) e rabo de galo (R$ 35), e batida a R$ 25.

Nas porções, é possível consumir o torresmo de barriga suína (R$ 33) e calabresa no azeite com picles de cebola (R$ 18), por exemplo. Nos “sandubas” que variam de R$ 32 a R$ 35, você pode escolher entre cinco opções, entre elas “xis de coração” e um lanche de pernil com queijo, picles e mostarda.

Onde

Rua Frederico Abranches, 197 - Vila Buarque

@barbagaceira

Veja mais opções de botecos para o Carnaval na matéria completa de Gilberto Amendola.