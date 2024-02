O molho de tomate, também conhecido como molho vermelho, é um curinga da cozinha. Bom para comer puro, no macarrão, com pão e com muitas outras coisas, é um clássico saboroso e simples de fazer. Para inovar neste Dia do Tomate, troque o bom e velho molho de tomate tradicional por uma opção diferentona, seja no preparo ou na escolha dos tomates.

Confira três variações do molho de tomate!

Receitas

Molho de tomate amarelo : com cinco ingredientes, esta receita fica pronta em 15 minutos e dá uma coloração amarela ao molho geralmente vermelho. Perfeita para comer com qualquer tipo de massa. Confira a receita.

: com cinco ingredientes, esta receita fica pronta em 15 minutos e dá uma coloração amarela ao molho geralmente vermelho. Perfeita para comer com qualquer tipo de massa. Confira a receita. Molho de tomates pelado e italiano : a receita mistura dois tipos de tomate em uma combinação deliciosa e perfeita para molhar no pão. Confira a receita.

: a receita mistura dois tipos de tomate em uma combinação deliciosa e perfeita para molhar no pão. Confira a receita. Molho de tomate Débora com cenoura: a cenoura quebra a acidez do molho e dá um gosto especial ao preparo. Uma receita de família da chef, vale muito a pena testar. Confira a receita.

Quer aprender mais receitas de molho de tomate? Confira aqui as receitas de molho com camarão e de molho de tomate amarelo.