Xeque Mate: tudo o que você precisa saber sobre a bebida que foi destaque no Carnaval

A Xeque Mate se destacou como a grande vencedora no teste do Paladar, que avaliou os drinques perfeitos para animar o Carnaval, conforme descrito no texto completo de Danielle Nagase. Mas por trás das vendas e do sabor tipicamente brasileiro, há uma história de construção.

Conforme a matéria de Luciana Dyniewicz, do Estadão, em 2016, dois estudantes de engenharia e organizadores de eventos -Alex Freire e Gabriel Rochael- introduziram o drinque, criado por Rochael, nas festas que promoviam.

A combinação dos sabores de rum, limão, guaraná e mate entre os ingredientes fez mais sucesso do que qualquer outra opção no cardápio.

Isso motivou ambos a fundarem uma empresa e se dedicarem à produção da bebida, expandindo suas tecnologias, marketing e vendas ao longo dos anos.

Atualmente, a empresa consegue distribuir para outros estados, como São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás e Santa Catarina, tornando-se a escolha ideal para acompanhar o público que curte as festas de rua. Leia mais.