Há diversas receitas que você pode simplificar fazendo em casa do zero, mas a goma de tapioca não é uma dessas. O processo é complicado e muito demorado, sendo normalmente realizado em fábricas. Porém, há outras formas de gastar menos e facilitar a receita, já que o polvilho doce e a fécula de batata são hidratados para virar tapioca e podem ser uma opção mais fresca do que aquela que é encontrada no mercado.

Pensando em todas as questões envolvendo o tema, chamamos a sócio-fundadora do restaurante do Rio de Janeiro, Tapí Tapioca, Marianna Ferolla, para acabar de vez com todas as dúvidas sobre o tema. Aqui, nós vamos te contar todos os segredos para fazer a tapioca perfeita em casa, desde o uso dos ingredientes, passando pelo armazenamento e chegando até o preparo.

Melhor forma de armazenar a goma

Já te explicamos sobre o primeiro passo. O próximo é o que fazer com a goma de tapioca que não será usada na hora. Segundo a profissional, o jeito certo é armazenar a goma comprada pronta em um pote de vidro dentro da geladeira. Porém, a mais natural tem que ser conservada no congelador e apenas a parte que será usada dentro de 5 dias deve ficar em um pote de vidro na geladeira.

Hora de preparar a tapioca

Feito isso, separe a sua porção de goma de tapioca para fazer a receita, normalmente usa-se de 3 a 4 colheres de sopa para 1 porção. Peneire em cima da frigideira e espere até as bordinhas começarem a desgrudar. O quê? A tapioca começou a craquelar? Realmente, isso não deve acontecer, porque significa que está ressecada. Mas fica tranquilo, porque Ferolla também ensinou como consertar isso.

O que você deve fazer é pegar uma goma nova e colocá-la em uma tigela. Vá despejando água aos poucos e amassando com as mãos. O ponto ideal é que, se você apertar um pouco dela com a mão, a massa forme um pedaço que pareça uma massinha e, se esfarelar com os dedos, ela se desmanche. O que não pode é virar uma espécie de geleia. Agora, peneire mais uma vez na frigideira e espere as bordinhas descolarem.

Consistência da tapioca

Se você for fã de uma tapioca bem crocante, Marianna indicou o uso de uma fina camada de goma na frigideira, mas cubra sempre todo o fundo, formando um círculo. Porém, se preferir algo mais fofinho e molinho, ela deu a dica de colocar uma quantidade maior, mas sempre mantendo o fogo baixo.

Caso tenha medo de queimar, não se preocupe. “O segredo é ficar muito de olho e manter o fogo sempre baixo. Só aumente na hora de fazer o recheio”, afirmou a sócio-fundadora da casa carioca.

Para harmonizar a tapioca

Se prestar atenção e seguir todas essas dicas, sua tapioca sairá no ponto certo e você poderá recheá-la da maneira que quiser, seja com ingredientes doces ou salgados. Caso tenha dúvidas do que tomar para harmonizar, Ferolla afirmou que vale tudo: “Água de coco, suco e cafés especiais são opções para quem quiser algo mais leve, mas um vinhozinho na beira da piscina com a tapioca cai super bem também”.

Tapioca recheada em casa

Agora chegou sua vez de botar as mãos na massa. Separamos cinco opções que a Marianna e o Diogo Zaverucha - que também é sócio-fundador do estabelecimento - nos ensinaram a preparar. Os sabores das tapiocas vão dos doces aos salgados para você aproveitar todos os gostos, mas não hesite se preferir criar um recheio só seu. Vamos lá?

Tapioca de carne-seca, banana-da-terra, rúcula e queijo coalho

Tapioca feita para os fãs da união do queijo com a banana. A receita ainda leva rúcula e carne-seca para ficar ainda mais gostosa Foto: Ateliê Belê | Tapí Tapioca

Essa vai conquistar aqueles que são fãs da dupla infalível de banana com queijo. Em cinco minutinhos, você terá um prato que junta o queijo do tipo coalho com a banana-da-terra, a carne-seca e a rúcula, deixando tudo ainda mais gostoso.

Tapioca de queijo coalho, coco fresco ralado e mel

Tapioca que mistura o doce com o salgado e agrada aos paladares dos fãs de pratos agridoces Foto: Ateliê Belê | Tapí Tapioca

Ainda no tema queijo, se você for da opinião que esse laticínio fica bem com mel, esta receita é para você. A tapioca que é bem recheada com o coalho e o coco fresco ralado, é finalizada com uma boa dose de mel por cima.

Tapioca de chocolate com morango

Tapioca recheada com morango e chocolate em creme que fica pronta em 5 minutos Foto: Atelie Belê | Tapi Tapioca

Agora começamos a falar com aqueles que amam uma boa tapioca doce. A primeira é com a infalível combinação feita de chocolate e morango. O creme de chocolate com avelã tipo Nutella toma conta de todo o espaço e o morango chega para quebrar o doce. Seja para a sobremesa ou para o café da tarde, esta tapioca agrada a todos os tipos de paladares.

Tapioca de doce de leite com raspas de limão e flor de sal

Tapioca recheada com doce de leite, limão e flor de sal pode ser uma boa opção para o café da tarde Foto: Paula Djadjah | Tapí Tapioca

Outra opção de doce é o recheio que vai bastante doce de leite e é equilibrado com gotas e raspas de limão-tahiti. A tapioca é finalizada com pitadas de flor de sal, que deixam o prato mais diferente e gostoso.

Tapioca de goiabada cremosa e coco fresco ralado

Tapioca recheada com goiabada cremosa e lascas de coco fresco é a cara do verão e chama Tropicana Foto: Ateliê Belê | Tapí Tapioca

Só faltou os fãs da goiabada, e claro que a trouxemos para o cardápio. O doce de goiaba cremoso dentro desta tapioca é acompanhado por coco fresco ralado. Se você quiser, esta receita dá certo até para a hora do brunch