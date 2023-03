O strogonoff é um prato que não pode faltar no dia a dia do brasileiro. Mais comumente preparado com frango ou carne, ele também tem outras versões que fazem sucesso e são tão deliciosas quanto as receitas mais tradicionais.

Mesmo sendo bastante prático e popular, ainda surgem muitas dúvidas sobre como fazer strogonoff em casa. Conversamos com a chef Adriana Silveiro, do Rendez Vous, para nos contar um pouco sobre outros ingredientes da receita e também algumas dicas de como melhor aproveitá-los.

Além disso, é claro, ela compartilhou cinco receitas imperdíveis de strogonoff para você incrementar seu almoço ou jantar. Confira.

Strogonoff de frango com alho poró

Strogonoff de frango Foto: Leonardo Souza | Estadão

O strogonoff de frango com alho poró não pode faltar no seu cardápio. Para que o prato fique perfeito e atinja cinco estrelas no paladar, o ideal é que ele seja feito com o frango em temperatura ambiente. Assim ele doura na panela, no lugar de soltar água e cozinhar.

É legal também, após adicionarmos todos os ingredientes, raspar a panela para tirar todos os insumos que ficam grudados nas paredes e fundos. É aí que está a maior parte do sabor e tempero que utilizamos no preparo.

Strogonoff de filé mignon do Rendez Vous

Strogonoff de filé mignon Foto: Leo Souza | Estadão

Nesse strogonoff de filé mignon, o processo é bem semelhante ao de frango. Também é ideal que a carne esteja em temperatura ambiente para não soltar a água congelada e acabar passando por um processo de cozimento.

Outro ponto que a chef destaca: devemos adicionar primeiro a cebola ou o alho? Para atingir o ponto perfeito, é legal que o alho seja adicionado primeiro e passe pelo processo de dourar na panela. Se colocarmos a cebola antes, ela soltará água e o alho irá cozinhar.

Strogonoff de cogumelos

Delicioso strogonoff de shimeji e shitake Foto: Leonardo Souza | Estadão

O prato do momento é esse strogonoff de cogumelos, uma opção zero lactose, já que é feito com cream cheese zero lactose. Além disso, a receita leva caldo de vegetal, e uma dica valiosa, que auxilia para evitar o desperdício de sobras, é fazer o caldo em casa. É bem legal utilizar ingredientes como casca de cebola, cenoura ou qualquer sobra de sua preferência. Leve tudo para ferver e deixe que solte bastante caldo, pois a maior das propriedades estão escondidas nas cascas. Depois, é só coar e utilizar a água. É bem interessante colocar o líquido em forminhas de gelo, assim você vai descongelar apenas o que for consumir e pode usar o caldo em outra ocasião.

Strogonoff de cogumelo e castanha

Strogonoff vegano Foto: Leonardo Souza | Estadão

O strogonoff vegano é feito com um delicioso leite de coco e castanhas. O bacana dessa receita é que ela é rapidinha. A chef dá uma boa dica: deixar a castanha-de-caju hidratando entre 6 e 8 horas para que ela fique mais mole e ideal para o consumo.

Outro ponto interessante é que o cogumelo é uma proteína do tipo esponja, que costuma absorver a água. Por isso, uma orientação importante é que não devemos lavá-lo depois que voltamos do mercado. No máximo, passe um papel para limpá-lo.

Strogonoff de camarão

Delicioso strogonoff de camarão com cogumelos Foto: Leonardo Souza | Estadão

Se você pensou que não iria ter uma receita com frutos do mar, nós temos uma surpresa para você: um strogonoff de camarão incrível e bem rápido de fazer. Servido com cogumelos, é um ótimo prato para um jantar romântico.

A chef Adriana dá uma super dica: não tempere o camarão com muita antecedência. O limão possui uma base ácida e pode cozinhar a proteína, o que não é adequado para essa receita. É legal temperar o camarão um pouco antes de cozinhar.

Outro ponto de atenção: se ele passar muito do ponto, a consistência será borrachuda, difícil de digerir. Então, quando o camarão perder a coloração cinza e ficar rosado, é o momento de tirar da panela. Assim, ele fica no ponto certinho.