Para muitos, todo dia é dia de queijo. Contudo, no mundo todo a data oficial é celebrada no dia 20 de janeiro. Pensando nesse dia especial, trouxemos sete receitas com queijo muito práticas e super deliciosas para você curtir e aproveitar esse ingrediente tão querido.

Couve-flor ao molho de queijo

Couve-flor ao molho de queijo Foto: Assessoria Bake and Cake Gourmet

Essa receita de couve-flor com molho de queijo da chef Cris Muratori e da chef Manu Boffino é simplesmente espetacular. Com queijo parmesão ralado e gruyére, o prato oferece um equilíbrio de sabores perfeito entre a couve-flor cozida e um molho de queijo, que é super simples, mas bem especial.

Salada arco-íris com queijo coalho tostado

Salada arco-íris com queijo coalho tostado Foto: Assessoria Bake and Cake Gourmet

Ideal para refrescar seu dia e deixá-lo mais saudável, essa receita de salada arco-íris com queijo coalho tostado é super prática e chama atenção pela diversidade de ingredientes. Com alface americana, tomate, pepino, gengibre e queijo coalho tostadinho, ela leva ainda um molho de requeijão caseiro com shoyu e gengibre que traz um resultado excepcional.

Quiche de espinafre com queijo cheddar

Quiche de espinafre com queijo cheddar Foto: Assessoria Bake and Cake Gourmet

Se você é fã de uma boa quiche e adora recheios cremosos de queijo, essa receita de quiche de espinafre com queijo cheddar é para você. Com um preparo fácil e rápido, essa quiche, que leva creme de leite fresco, cheddar, parmesão, um pouco de pimenta e noz-moscada, é ideal para ser servida com uma salada refrescante no almoço ou lanche da tarde.

Ovos com cogumelos e queijo gruyére

Ovos com cogumelos e queijo gruyére Foto: Assessoria Bake and Cake Gourmet

Está com vontade de comer algo diferente mas está com muita pressa? Experimente essa receita de ovos com cogumelos e queijo gruýere. Com shitake salteado na frigideira, tomates temperados e um pouquinho de vinho, esse prato é bem prático e tem sabor marcante. O queijo gruyére ainda dá um toque especial e refinado para a receita. Vale a pena testar.

Molho de queijo parmesão

Continua após a publicidade

Molho de parmesão. Foto: Assessoria Bake and Cake Gourmet

Parecido com o famoso molho Caesar, esse molho de parmesão é ideal para acompanhar uma salada refrescante ou uma massa fresca. A receita leva, além do parmesão, alcaparras, um leve toque de pimenta e suco de limão. Se você ama queijo, com certeza essa receita vai te conquistar.

Bolinho de arroz com calabresa e queijo

Bolinho de arroz com calabresa e queijo Foto: G4F Agenciamentos

Bolinho de arroz simples já fica gostoso, mas se o recheio tiver queijo fica ainda melhor. Sendo assim, pedimos para a chef Raquel Novais essa receita de bolinho de arroz com queijo e calabresa, um petisco para lá de delicioso. Seguindo o paso apasso, em exatos 30 minutos, você terá um aperitivo, crocante, bem recheado e muito gostoso.

Dadinho de tapioca com queijo coalho

Dadinho de tapioca perfeito Foto: FreePik

Continua após a publicidade

Ideal para servir em reuniões, o dadinho de tapioca caiu no gosto dos brasileiros, não apenas pelo sabor, mas por ser fácil e rápido de preparar. Pensando nisso, trouxemos pra você a receita de dadinho de tapioca perfeito. O aperitivo é feito com queijo coalho e rende de 12 a 15 porções, ideal para reuniões informais.

É muito fã de queijo? Confira essas outras opções:

+ Pão de queijo caseiro com meia cura e parmesão

+ Ravioli de queijo de cabra

+ Creme de cenoura com queijo gruyère

+ Mac n’ cheese com queijo cheddar

+ Quiche de queijo minas frescal, tomatinhos e manjericão

Continua após a publicidade

+ Como fazer queijo frescal