Guia completo: saiba tudo sobre salsa e cebolinha

Você costuma utilizar salsa e cebolinha no dia a dia? Esses temperos, que juntos formam o famoso cheiro verde, são muito utilizados pelos brasileiros, mas ainda despertam muitas dúvidas entre os amantes da cozinha. Com um sabor suave e aroma arbóreo, essas duas ervas são fáceis de manusear e podem ser utilizadas em diversos pratos. Entretanto, para que você possa usar a salsa e a cebolinha da forma correta, é necessário saber como escolhê-las, como cortá-las, como armazená-las e principalmente, quais são as melhores receitas que envolvem salsa e cebolinha. Para que você se torne um expert em salsa e cebolinha, confira as dicas do professor de gastronomia do Senac, Lucas Medina, e aprenda a fazer três pratos deliciosos: arroz verde de cebolinha, que acompanha carnes e peixes perfeitamente, tortillas à base de salsa e cebolinha, que podem ser recheadas com o que você preferir, e um peixe salteado com salsinha crocante.

Como escolher salsa e cebolinha?

Escolher a cebolinha mais fresca passa longe de ser uma tarefa complicada. Se você estiver no mercado ou em uma quitanda e se deparar com um maço de cebolinha, atente-se principalmente à firmeza e à retidão do talo. Nesse caso, a coloração da cebolinha não é tão importante, já que a maioria vai transitar entre tons claros e escuros de verde. Portanto, opte sempre por cebolinhas sem pontas caídas e com um aspecto esverdeado vivo.

Para selecionar a melhor salsa, busque folhas verdes e viçosas, sem manchas escuras, que indicam o envelhecimento da erva. Preste atenção também à rigidez do talo e das folhas, que devem estar firmes e levemente crocantes. Se você optar por comprar salsa em bandeja, escolha aquela que não possua um líquido no fundo, já que essa gosma indica presença de umidade e sujeira.

Maço de salsinha fresca Foto: FELIPE RAU

Como lavar salsa e cebolinha?

A lavagem da salsa e da cebolinha é simples e ambos os temperos seguem o mesmo processo. Primeiramente, lave as folhas em água corrente gelada e retire delicadamente qualquer impureza que não saia com a força da água. Depois desse processo, coloque as folhas em uma bacia com água e adicione a solução à base de hipoclorito de sódio. Deixe que a salsa e a cebolinha descansem nessa solução por 15 minutos. Agora, é só lavar novamente com água corrente gelada para que o hipoclorito não fique nos temperos.

Como secar salsa e cebolinha?

Agora que a salsa e a cebolinha já foram lavadas, está na hora de secá-las. Para que seus temperos continuem frescos após a lavagem mas não retenham umidade, deixe-os em cima de um papel absorvente em um ambiente fresco durante 30 minutos. Certifique-se que a salsa e a cebolinha não entrem em contato direto com a luz do sol, que pode queimar as folhas. Caso você tenha uma centrífuga de salada, ela também deixará seus temperos sequinhos e pronto para o uso.

Maço de cebolinha Foto: FELIPE RAU

Como armazenar salsa e cebolinha?

Depois de escolher, lavar e secar a salsa e a cebolinha, você precisa aprender a armazenar esses temperos incríveis. Para reservar a salsa e a cebolinha, elas devem estar lavadas e secas. Não armazene sem antes higienizar seus temperos.

Caso você queira armazenar a salsa na geladeira, escolha um recipiente com tampa que tenha entrada de ar e forre com uma folha de papel absorvente. Em cima do papel, adicione algumas folhas de salsa e coloque por cima mais uma camada de papel absorvente. Nessa segunda camada, coloque um pouco da salsa e cubra com mais um pedaço de papel. Repita esse processo até que todas as folhas de salsa estejam armazenadas. Vale ressaltar que a salsa na geladeira dura cerca de 1 semana. Depois desse intervalo, as folhas já estarão murchas e sem sabor.

Se preferir armazenar no congelador, apenas coloque as folhas de salsa bem sequinhas em um pote fechado. No congelador, a salsa dura cerca de 1 mês.

Para guardar a cebolinha, é ideal que ela esteja cortada em pequenas rodelas e bem seca. Na geladeira, armazene a cebolinha repetindo o mesmo processo da salsa. Utilize papel absorvente e intercale com pequenas camadas. A cebolinha também dura na geladeira cerca de 1 semana.

Se preferir reservar no congelador, guarde a cebolinha cortada em um pote fechado. Caso você opte por armazenar o talo inteiro da cebolinha no freezer, enrole-o em um papel plástico e certifique-se que não existam bolhas de ar. Dessas duas formas, a cebolinha pode durar até 1 mês no seu congelador.

Cebolinha e salsinha Foto: FELIPE RAU

Como utilizar salsa e cebolinha?

Com sabor mais neutro e brando, a salsa e a cebolinha são temperos fáceis de trabalhar e que harmonizam melhor com alguns pratos. Para o chef Lucas Medina, a salsa e a cebolinha são perfeitas para acompanhar principalmente peixes, frutos do mar e frango. Pensando nisso, o chef Lucas elaborou essa receita de arroz verde de cebolinha que pode acompanhar uma carne branca ou um polvo. Esse arroz, que utiliza tanto a parte branca quanto a parte verde da cebolinha, é fácil de preparar e leva apenas seis ingredientes.

Arroz com cebolinha Foto: FELIPE RAU

Se você gosta de fazer lanches mas cansou do tradicional pão francês, essas tortilhas de salsa e cebolinha vão garantir um lanche saboroso e muito prático. Podendo ser recheadas com frango desfiado e cream cheese ou até mesmo com carne moída, essa tortilha é fininha e tem a massa muito macia. Nessa receita, a salsa e a cebolinha fazem com que a massa tenha uma leve crocância e um tempero incrível.

Tortilha caseira Foto: FELIPE RAU

Para um jantar mais despojado ou almoço descontraído entre amigos, essa receita de peixe salteado com salsinha crocante vai cair como uma luva. Além da salsinha, o prato é temperado com nozes crocantes e bastante limão. O resultado é maravilhoso e é perfeito para acompanhar um arroz, massas ou mix de vegetais.

Peixe com salsinha crocante Foto: FELIPE RAU/ESTADAO

Lucas Medina - professor do curso Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário Senac, Santo Amaro.