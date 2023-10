MasterChef Profissionais: estratégia ousada de competidor choca jurados e participantes

A emissora Band exibiu nesta terça-feira (03) o terceiro episódio do MasterChefs da categoria Profissionais. A temporada teve sua primeira prova em equipe e exigiu dos cozinheiros excelente performance na área da confeitaria. Na dinâmica, os competidores tiveram de elaborar um menu com quatro sobremesas nos ingredientes que foram dispostos em uma mesa grande montada no estúdio. As iguarias deveriam harmonizar perfeitamente com o café.

Para formar os times, Moisés, que teve um bom desempenho na semana passada, teve o direito de liderar uma equipe e escolher o capitão contra quem duelaria.

Em decisão ousada, o adversário escolhido por ele foi Franklin, que revelou ser apaixonado por doce e ter muito conhecimento em confeitaria. Em seguida, na etapa de seleção dos demais cozinheiros, Moisés também abriu mão de Rozana, outra forte confeiteira.

Embora valha o reconhecimento pela coragem, a estratégia não foi das mais certeiras. A equipe de Franklin se destacou e obteve aprovação unânime dos jurados e convidados, subindo ao mezanino e garantindo mais uma semana no reality.

Receitas testadas e aprovadas

