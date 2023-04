Domingo é sempre aquele dia preguiçoso, que pede uma receita fácil e rápida, de preferência com bastante sabor. Se você está procurando alternativas para tirar de foco a tradicional macarrão, que tal apostar numa receita simples de parmegiana?

Pedimos a alguns chefs sugestões de receitas de parmegiana para o seu almoço de domingo. As opções são maravilhosas: polpetone à parmegiana com linguine, filé de frango à parmegiana, berinjela à parmegiana. Dá uma conferida:

Polpetone à parmegiana com linguine

Polpetone à parmegiana com linguine Foto: Henrique Peron

Um belo exemplo do clássico italiano, este polpetone a parmegiana com linguine é uma receita do Pecorino Bar e Trattoria. Muito simples e delicioso, o polpetone é servido com molho de tomate e linguine. O prato é perfeito para os que desejam entrar na onda do parmegiana, mas não querem abrir mão da massa de domingo.

Filé de frango à parmegiana

Filé de frango à parmegiana com arroz colorido de couve-flor Foto: Bake and Cake

Quem resiste a um delicioso filé de frango com aquele molho de tomate que se mistura no arroz deixando tudo maravilhoso? Essa receita de filé de frango à parmegiana da chef Cris Muratori é uma ótima opção para o almoço de domingo em família. Servida com molho de tomate e arroz de brócolis e couve-flor, é o almoço ideal para os que procuram uma receita gostosa e com acompanhamentos leves.

Berinjela quase à parmegiana

Berinjela quase à parmegiana Foto: JF Diorio|Estadão

Mesclando o mundo italiano com o mundo árabe, essa receita berinjela quase à parmegiana compartilhada por Patrícia Ferraz é perfeita para um dia um pouco mais frio. Esse prato é feito com berinjelas e tomates, servido com deliciosas bolinhas de mussarela de búfala. Uma verdadeira perdição!