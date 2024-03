Quer um bom programa para a Páscoa e não sabe o que fazer? Que tal comer em um bom restaurante? Paladar fez uma seleção de restaurantes com menus especiais para a data, com pratos para todos os gostos: massas como ravióli de parmesão; diferentes tipos de um dos pratos mais queridos da data, a bacalhoada; e boas opções de comida brasileira.

Confira a seleção de 11 restaurantes em São Paulo com menus especiais de Páscoa:

Fasano

Comandado pelo chef Luca Gozzani, o restaurante Fasano apresenta como opção de entrada carpaccio de cavala marinado, flan de aspargos e ovas de salmão (R$ 155). No prato principal, ravióli de parmesão e figo com vinagre balsâmico, azeite e sálvia (R$ 190). Outra sugestão de principal é o ensopado de cordeiro com alcachofras ao molho de sálvia, alecrim e lardo di colonnata (R$ 320). Para a sobremesa, palitos de chocolate (R$ 58).

Onde: Rua Vittorio Fasano, 88, Hotel Fasano, Jardim Paulista. 3896 4000. 19h/00h (sex. e sáb., 19h/01; dom., 12h/17h).

PUBLICIDADE

Enosteria

A Enosteria terá, exclusivamente de 29 a 31 de março, durante todo o fim de semana pascal, um prato especial: o bacalhau à Fiorentina. Desenvolvido pelo chef Douglas Benatti, o Bacalhau à Fiorentina (bacalhau grelhado, creme de espinafre, batata bolinha e alho confitado/R$109) combina tradição e inovação que busca traduzir o significado da Páscoa.

Onde: Rua Oscar Freire, 574, Cerqueira Cesar. 5039-5084. 12h/15h30 e 18h30/23h (dom., 12h/16h; fecha seg.).

Bacalhau do Enosteria, feito com bacalhau grelhado, creme de espinafre, batata bolinha e alho confitado Foto: M2 Agency

Manduque Massas

PUBLICIDADE

Para aproveitar o feriado da Páscoa, vale conhecer o restaurante recém-aberto no Mercado de Pinheiros. O Manduque irá oferecer o nhoque de bacalhau gratinado (R$62) – um nhoque de batatas com mornay de bacalhau, gratinado com queijo parmesão e finalizado com molica – que será o prato especial do dia. O restaurante também está aceitando para a semana da Páscoa, encomendas da Lasagna de Bacalhau (R$144 o kg), feita com massa fresca, bechamel de bacalhau, bacalhau desfiado e parmesão.

Onde: R. Pedro Cristi, 89, Mercado de Pinheiros. 11h/18h (fecha dom.).

Capim Santo

Sob o comando da chef Morena Leite, o Restaurante Capim Santo preparou um prato especial de Páscoa. A receita foi inspirada em uma recente viagem da chef ao Japão: lombo de bacalhau laqueado na cachaça e no missô, acompanhado de purê de feijão verde e farofa crocante de castanhas brasileiras (R$ 125). O prato une a tradição do bacalhau, a inovação trazida pelo missô, ingrediente versátil e saboroso, muito popular na culinária japonesa, e a brasilidade característica do Capim Santo. O prato estará disponível nas duas unidades do Restaurante Capim Santo, localizadas no Solar Fábio Prado e no Hospital Sírio Libanês, da Sexta-feira Santa (29 de março) até o Domingo de Páscoa (31 de março).

Onde: Av. Faria Lima, 2705, Solar Fábio Prado. 3032-2277. 10h às 18h (fecha seg.). Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 98189-0082.

PUBLICIDADE

Prato do Capim Santo foi inspirado em uma recente viagem da chef ao Japão Foto: Mário Rodrigues

Gero

O restaurante Gero, no térreo do Fasano São Paulo Itaim, mais novo Hotel do Grupo, terá seu primeiro menu para a data. De entrada, carpaccio de robalo (R$ 119) ou alcachofra gratinada com camarão ao molho de tomate cereja (R$ 155). Como prato principal, para os amantes de massa, a sugestão é o ravióli de pato ao molho de laranja (R$ 182), que divide o cardápio especial com o tradicional bacalhau alla romana, composto de posta de bacalhau com tomate, azeitonas, manjericão e purê de batata (R$ 233). Para quem gosta de cordeiro, a opção é experimentá-lo grelhado ao próprio molho com purê de castanha portuguesa (R$ 245). Na sobremesa, meia esfera de chocolate com mascarpone e frutas vermelhas (R$ 56) ou ainda massa crocante com recheio de ricota e frutas cristalizadas (R$ 51).

Onde: Rua Pedroso Alvarenga, 706, Itaim Bibi. 3513- 7480. 12h/15h e 19h/00h (sex. e sáb., 12h/16h e 19h/1h; dom., 12h/22h).

Incêndio

PUBLICIDADE

O restaurante Incêndio criou dois pratos para celebrar a Páscoa. O restaurante de Pinheiros do chef Renzo Garibaldi servirá uma entrada e um prato principal que poderão ser pedidos separadamente. A primeira opção é uma croqueta de tomate tostado com ricota defumada (R$ 35) e a segunda, um surf ‘n’ turf que une arroz de porco duroc acompanhado de polvo grelhado. Os pratos serão servidos no sábado, 30, e domingo de Páscoa, dia 31 de março.

Onde: R. dos Pinheiros, 808, Pinheiros. 3062-4209. 12h/15h30 e 17h/23h (seg., 12h/15h30; sex. e sáb., 12h/00h; dom., 12h/18h.

Osso

Já o Osso, também de Renzo Garibaldi, servirá, nos dias 30 e 31 de março, receitas especiais à base de peixes e frutos do mar. Serão dois pratos que poderão ser pedidos separadamente, uma entrada e um principal. A primeira opção é um vinagrete de polvo defumado, com emulsão de coentro e crocante de limão com focaccia de fermentação natural (R$ 90). Para o principal, o restaurante elaborou uma dourada semicurada com leite de coco e capim limão, acompanhada de salada de cítricos queimados (R$130).

Onde: R. Bandeira Paulista, 520, Itaim Bibi. 3167-3816. 12h/15h30 e 19h/23h (sex., 12h/15h30 e 19h/00h; sáb., 12h/00h; dom., 12h/18h).

PUBLICIDADE

Carlota

Para a Páscoa deste ano, a chef Carla Pernambuco vai servir um menu especial entre os dias 26 e 31 de março, que tem como estrela o fish and chips de bacalhau Caxamar (R$135), receita inspirada em uma recente viagem da chef a Londres que leva, além do peixe empanado em cerveja e dos chips de batata, molho beurre blanc, azeite de manjericão e coentro, cebolinhas refogadas e geleia de pimentão vermelho e Sriracha. Para abrir o apetite, a sugestão são as lulinhas no Jerez com feijão manteiguinha (R$60) e, para a sobremesa, a sugestão especial é a Zuppa Inglesa (R$35), espécie de pavê original da Bolonha, que leva creme de confeiteiro, marshmallow, chocolate, amarenas e biscoito champanhe e será servido em um pote de vidro na mesa, às colheradas.

Onde: R. Sergipe, 753, Higienópolis. 98225-6030. 12h/16h e 19h/23h (sex., 12h/16h e 19h/23h30; sáb., 12h/17h e 19h/23h30; dom., 12h/17h; fecha seg.).

No Carlota, fish and chips de bacalhau Caxamar Foto: Rodolfo Regini

Veridiana

PUBLICIDADE

Para a Páscoa, a Veridiana Pizzaria oferece uma opção elaborada especialmente para a data: a Napoli In Salmone. Ela estará disponível durante 25 e 31 de março, por R$ 82, pequena / R$ 126, grande. Ela é preparada com finas fatias de salmão defumado, cream cheese, lâminas de abobrinha e um leve toque de parmesão e dill, e inspirada nas receitas das tradicionais delicatessens americanas. E também é uma ótima pedida tanto para esse período de calor, como uma boa opção para quem evita carne vermelha.

Onde: Rua Dona Veridiana, 661, Higienópolis. 11 3801-9000. Qui. a dom., 18h/00h.

Palácio Tangará

O renomado Palácio Tangará oferece uma experiência luxuosa e única para aqueles que desejam celebrar ocasiões especiais sem sair da cidade. Para o feriado de Páscoa, o hotel preparou uma programação especial, combinando sofisticação e gastronomia de alta qualidade. Por valores a partir de R$8.118, os hóspedes podem desfrutar de um pacote com três diárias para duas pessoas, com hospedagem cortesia para crianças de até 11 anos. Os hóspedes também poderão apreciar o Sunday Brunch temático de Páscoa, com pratos como ravióli de bacalhau, baby beef em crosta de carvão e blini com salmão gravlax.

Onde: Rua Deputado Laércio Corte, 1501, Panamby. 4904-4001. Reservas pelo site do hotel.

Cór

Localizado em um belo casarão no Alto de Pinheiros com mesas na varanda e um salão com vista para a churrasqueira, o restaurante Cór preparou itens especiais para a Páscoa. O chef Cassiano Oliveira elaborou dois pratos: uma brandade de bacalhau, que serve duas pessoas (R$ 280) e, de sobremesa, um delicioso bolo de framboesa (R$ 42). Os pratos estarão disponíveis no Cór no sábado, dia 30, e domingo de Páscoa, dia 31 de março.

Onde: Praça São Marcos, 825, Alto de Pinheiros. 3726-2908. 12h/15h e 18h/23h (seg., 12h/15h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h).