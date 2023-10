Petros Greek Taverna aposta em forno a lenha em nova unidade

Comandando pelos restaurateurs Leo Marigo e Hans Scheller, o Petros Greek Taverna abriu uma segunda unidade em Pinheiros. Localizada na Rua Costa Carvalho, a cerca de 300 metros da Av. Brigadeiro Faria Lima, a nova casa da Petros aposta em algumas novidades.

“Teremos pratos preparados ou finalizados no forno a lenha, como por exemplo: moussaka de cordeiro, pastitsio, lula recheada, paleta de cordeiro e peixes, que serão feitos inteiros”, explica Marigo.

Entre as bebidas, a aposta da nova carta é nos drinques refrescantes à base de tequila e rum. “Temos conversado com alguns amigos e familiares de lá (Grécia) para criar receitas com base nas que fizeram sucesso neste último verão europeu”, afirma Hans.

A nova unidade conta com 70 lugares, divididos entre os dois salões e uma varanda charmosa. O menu executivo da casa, que funciona nos almoços de terça a sexta, sai por apenas R$ 68,90.

Serviço

@petrosgreektaverna; petrostaverna.com

Rua Virgílio de Carvalho, 137 – Pinheiros

Rua Costa Carvalho, 72 – Pinheiros

Horário de funcionamento: Almoço e jantar de terça-feira a sábado e somente almoço aos domingos.