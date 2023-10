5 receitas de cheesecake

As origens do cheesecake podem ser traçadas há milhares de anos. Em uma das primeiras receitas, o tratado “Da agricultura”, do político romano Marco Pórcio Catão, apresenta a receita do libum, uma massa feita com farinha, queijo e ovos, de consistência densa e servida em rituais religiosos pagãos no Império Romano da época. Também presente em meio a Grécia antiga, os “protótipos” dos cheesecakes foram conquistando popularidade mundo afora, ganhando diferentes versões em várias partes do mundo.

A primeira receita de cheesecake com cream cheese teria sido inventada pelo proprietário do restaurante Turf, em Nova York, por Arnold Reuben, por volta de 1929. Até hoje as receitas dessa sobremesa seguem uma estrutura similar, contando com esse ingrediente como ponto fundamental das receitas. Apesar de serem popularmente servidas com calda de frutas vermelhas, as possibilidades dos cheesecakes são inúmeras e deliciosas. Confira abaixo nossa seleção de 5 versões diferentes de cheesecake para você testar em casa e sair do convencional.

Tarta basca de queso

Deliciosa receita de torta de queijo Foto: LipeBorges (lipeborges.com.br)

Um pouco diferente da versão norte-americana, essa variação espanhola do cheesecake fica queimadinha por cima, além de um sabor bem suave e mais puxado para o doce do que para o salgado. A receita La Vinã é também muito prática, bastando apenas bater todos os ingredientes e assar. Uma ótima opção para ser a sobremesa do seu final de semana.

Veja a receita

Cheesecake com compota de manga e maracujá

Cheesecake de manga e maracujá Foto: Rodolfo Regini

A receita de cheesecake do chef pâtissier Francisco Soligon, do Nonna Rosa, apresenta uma compota com um perfil de sabor refrescante, combinando a receita clássica da torta de queijo com uma compota de manga e maracujá, que é também super fácil de fazer. O maracujá também apresenta uma acidez essencial para o equilíbrio da receita, que só tem como processo mais demorado o tempo que os componentes passam na geladeira antes de servir. Confira o passo a passo no link abaixo.

Veja a receita

Cheesecake de juçaí

Cheesecake delicioso Foto: Henrique Peron

Idealizada pela chef Juliana Rodrigues, essa receita prática de cheesecake leva a fruta amazônica juçaí. “Prima” do açaí, essa fruta está presente tanto na massa, dando uma linda cor rosa, quanto na calda, garantindo acidez para o preparo. Por que não experimentar uma versão diferentona desse doce?

Veja a receita

Cheesecake de pote

Cheesecake no pote da Tartuferia San Paolo. Foto: Rubens Kato

Uma versão prática e rápida de cheesecake para comer de colher. A chef Daiane Chad, da Tartuferia San Paolo, ensina a montar a sobremesa no pote, com um creme de cheesecake, farofa doce de biscoito e a goiabada cremosa com trufas da casa. O passo a passo da montagem desse doce está no link abaixo.

Veja a receita

Cheesecake de creme de avelã

Delicioso cheesecake de avelã e chocolate Foto: Insalata

A receita de cheesecake do restaurante Insalata pode ser feita com a famosa Nutella, ou qualquer creme de avelã, que vão dar um sabor especial e textura ainda mais cremosa para a receita. Podendo ficar boa com qualquer tipo de calda, a escolha foi uma clássica de morangos, que combina com o chocolate da massa.

Veja a receita