Que tal um passeio 2 em 1? Em São Paulo é assim: às vezes, você está explorando um museu e de repente descobre um restaurante incrível escondido por ali. Ou, ao contrário, vai a um restaurante e acaba se deparando com uma exposição fascinante nos arredores. Para quem curte passeios com pegada cultural, definitivamente, essa tem muito a oferecer.

Com diversas amostras e exposições espalhadas pela cidade, vários museus e casas culturais também proporcionam experiências gastronômicas maravilhosas. Além de convenientes, os restaurantes localizados nesses epaços costumam ser charmosos, agradáveis e oferecem boa gastronomia.

Quer boas dicas para unir cultura e gastronomia em um único passeio? Então dá uma olhada na lista que preparamos aqui.

A Baianeira - MASP

BAI5905 SÃO PAULO 30/09/2019 PALADAR A BAIANEIRA Restaurante a Baianeira situado no subsolo do MASP , avenida Paulista 1578 . FOTO: JF DIORIO/ESTADÃO

O MASP, projetado por Lina Bo Bardi, é um icônico museu na Avenida Paulista com a maior coleção de arte ocidental da América Latina. Apresenta obras europeias, brasileiras e latino-americanas com diversas exposições ao longo do ano. No subsolo, o restaurante A Baianeira, da chef Manuelle Ferraz, destaca-se por oferecer comida brasileira autêntica, resgatando influências mineiras e baianas. O cardápio inclui pratos como bobó de camarão por R$96, tartare de sol com pimenta de cheiro e rendas de pão de queijo por R$42, e baião sirizado por R$68, entre outras opções vegetarianas diárias. A sobremesa destaca-se pelo doce de leite e goiabada com queijo da canastra, com brunch disponível nos fins de semana.

Programação do Masp: https://masp.org.br/exposicoes

Onde: Av. Paulista, 1578 - Bela Vista. 3266-6864. Seg. a sáb. (11h30 às 15h); dom. e feriados (11h30 às 16h) Instagram: @abaianeira

Aizôme - Japan House

Prato Kaisen Ju do Aizomê Foto: Carol Gherardi

A Japan House é um espaço dedicado à cultura japonesa contemporânea, com exposições, eventos, experiências e, claro, gastronomia. O restaurante Aizomê, liderado pela renomada chef Telma Shiraishi, segue a mesma proposta ao apresentar a contemporaneidade e diversidade do Japão através de pratos quentes e frios elaborados com ingredientes selecionados do campo e do mar. O menu inclui os “settos”, refeições completas com arroz japonês (gohan), missoshiru e conservas japonesas (tsukemono), e os preços variam entre R$60 e R$156. Além dos settos, há udon e soba por R$74, e uma opção do dia com carnes, peixes ou pratos vegetarianos, oferecidos conforme os ingredientes da estação.

No piso térreo, ao lado do espaço expositivo e da biblioteca, está o Aizomê Café. Inspirado nos cafés japoneses tradicionais (kissaten). Ideal para desfrutar de café durante o passeio ou experimentar doces japoneses e conhecer técnicas e utensílios modernos da arte do café.

Programação da Japan House: https://www.japanhousesp.com.br/exposicoes/

Onde: Av. Paulista, 52 - 2o. Andar - Bela Vista. 2222-1176 Ter. a dom. (11:30 às 16:30); Instagram: @aizomerestaurante

Pipo - MIS

Pratos do Pipo podem, agora, ser pedidos para entrega em domicílio. Foto: Rubens Kato

O Museu de Imagem e Som é ideal para quem aprecia cinema, música e fotografia, oferecendo exposições, eventos e atividades culturais centradas nessas artes. No museu, você também pode visitar o restaurante Pipo, do renomado chef Felipe Bronze, conhecido pelo premiado Oro, com duas estrelas Michelin no Rio de Janeiro. Especializado em comida na brasa para compartilhar, o Pipo oferece pratos como pupunha na brasa com batatas ao murro, brócolis, pesto, purê de alho e castanha do Pará por R$68, além da costela na brasa 18 horas, servida com farofa de ovo mole e vinagrete de banana da terra por R$148. Para a sobremesa, não deixe de provar o clássico pudim do Oro que sai por R$40.

Programa do MIS: https://mis-sp.org.br/exposicoes/

Onde: Av. Europa, 158 - Jardim Europa - Jardins. 35301760 Ter. a sáb. (12h às 16h e 18h às 23) dom. (12h às 17h); Instagram: @pipo_sp

Casa Capim Santo - Instituto Tomie Ohtake

Foto: Estadão

O Instituto Tomie Ohtake, que leva o nome da famosa artista plástica, é um centro cultural dedicado à arte visual e contemporânea. Além de exposições incríveis, eles sempre têm debates, palestras e workshops rolando por lá. Inspirada no ambiente do instituto, está a Casa Capim Santo, um restaurante charmoso, que oferece o melhor da gastronomia tropical brasileira e japonesa com influências do Oriente Médio e Sudeste Asiático. O restaurante da chef Morena Leite oferece pratos bao de dendê com peixe por R$52, acarajé com caruru de quiabo e vatapá com alga wakame por R$45. As criações da chef não apenas refletem sua admiração pela gastronomia japonesa, mas também pela obra da artista Tomie Ohtake, proporcionando uma experiência única.

Programação Instituto Tomie Ohtake: https://www.institutotomieohtake.org.br/programacao/

Onde: Rua Coropé, 88 - Pinheiros. 30344673 Ter. à sex. (12h às 15h) sáb. à dom. (12h às 16h); Instagram: @restaurantecapimsanto @casacapimsanto

Balaio - IMS

Arroz de linguiça bragantina do Balaio Foto: Ricardo D'Angelo/Divulgação

Após um passeio pela Av. Paulista, você chega ao Instituto Moreira Salles, um edifício icônico na cidade. Lá, você encontra diversas exposições de arte ao longo do ano, mostras de cinema, salas de aula para cursos e oficinas, além de uma biblioteca especializada em fotografia. No mesmo espaço, está o restaurante Balaio, comandado pelo chef Rodrigo Oliveira, do renomado restaurante Mocotó. Como o próprio nome sugere, o Balaio é uma mistura das diversas culturas culinárias do Brasil. O cardápio oferece pratos individuais como o arroz de linguiça bragantina por R$88, e opções para compartilhar como a moqueca de caju por R$92. Há também coquetéis artesanais inspirados na culinária brasileira, como o capixaba cocktail feito com um blend de cachaças, licor de jabuticaba, vermute tinto carpano clássico e tintura de café conilon, por R$45, além de opções vegetarianas, saladas e sobremesas.

No quinto andar do IMS, você encontra o Balaio Café, que serve pães de fermentação natural, bolos e cafés, ideal para um lanche rápido e saboroso.

Programação IMS: https://ims.com.br/programacao/exposicoes/

Onde: Av. Paulista, 2424 - Bela Vista. 28429123. Ter à qui. (12h às 16h) sex. a sáb. (12h Às 16h; 19h às 22h) dom. (12h às 17h); Instagram: @balaioims

Vista - MAC/USP

Vista da varanda do novo Vista, no topo do MAC Foto: Amanda Perobelli|Estadão

O MAC USP tem um acervo variado de arte moderna e contemporânea, incluindo pinturas, esculturas, fotografias e instalações, além de ser famoso pela arquitetura icônica de Oscar Niemeyer. No topo do museu, com uma vista incrível do Ibirapuera, fica o restaurante Vista, uma ótima opção para quem quer aproveitar boa gastronomia. Depois de passear pelo parque e pelo museu, dá para curtir a paisagem, com vistas para a natureza. O Vista, especializado em cozinha de raiz brasileira, combina elementos de várias regiões em pratos elegantes e autorais. No cardápio, destacam-se o magret de pato com arroz de cogumelo com tucupi por R$135 e o arroz de frutos do mar por R$129. Aos sábados, oferece feijoada com sobremesa por R$109 por pessoa, acompanhada de música ao vivo de chorinho. Aos domingos, o “Vista Mar” apresenta um menu de frutos do mar destacando o ceviche por R$68. No térreo, há também um café, ideal para uma pausa rápida após o passeio.

Programação MAC USP: http://www.mac.usp.br/mac/

Onde: cobertura do MAC USP - Av. Pedro Álvares Cabral, 1301 - 8o andar - Vila Mariana. 26583188 Ter. a sáb (12h às 16h e 19h às 23h) dom. (12h às 17h); Instagram: @vistaibirapuera

Fitó - Pinacoteca

Paçoca, do Fitó.A carne de sol da casa, misturada com farinha de mandioca e manteiga de garrafa, é servida com baião de dois, banana-da-terra e queijo coalho. Foto: Codo Meletti/Estadão

A Pinacoteca de São Paulo, bem no centro da cidade, é um dos principais museus de arte do Brasil. É o lugar perfeito para um passeio em família, onde dá para curtir com calma uma arquitetura incrível e as exposições tanto permanentes quanto temporárias. Depois do passeio, uma ótima ideia é fazer uma refeição no Fitó, um restaurante especializado em comida afetiva brasileira com essência nordestina e temperos do mundo, tudo criado pela chef Cafira Foz. Presente nos três espaços da Pinacoteca — Pina Luz, Pina Estação e Pina Contemporânea — cada ambiente oferece uma experiência única. Na Pina Contemporânea, por exemplo, você encontra um ambiente bem amplo com uma cozinha sofisticada. O menu oferece opções como paçoca, um baião de dois com tartar de banana da terra, tomate e coentro por R$85, além de opções vegetarianas como o curry sertanejo vegetariano por R$69. Na Pina Estação, não deixe de conferir o terraço da cafeteria, onde um food truck charmoso combina o clima de cadeiras de praia com bolos e lanches. No Pina Luz, você pode relaxar no restaurante com uma vista linda para o jardim depois de explorar o museu, saboreando pão de queijo recheado com queijo canastra e goiabada por R$21, e cuscuz de cordeiro por R$64, destacando o melhor da culinária nordestina.

Programação da Pinacoteca: https://pinacoteca.org.br/programacao/tipo/exposicoes/

Onde: Av. Tiradentes - Luz Qua. à seg. (10h às 18h30); Instagram: @fitopina_