Netão começou no ramo de carnes começou aos 17 anos, quando trabalhava como entregador no açougue do tio, avançando mais tarde para açougueiro e depois para gerente. Em 2014, ele conseguiu juntar dinheiro para comprar o açougue.

A rede, presente principalmente nas regiões Sul e Sudeste, começou com uma única unidade no mesmo ano e hoje tem 80 lojas, além de delivery e comércio eletrônico. Os estabelecimentos são especializados em cortes de carne nobres e especiais, como ancho, picanha argentina e prime rib. A empresa também opera no formato de hamburgueria, com 29 unidades. Para saber mais sobre a trajetória de Netão e quanto custa investir na franquia, acesse a reportagem completa neste link.