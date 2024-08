Nos Estados Unidos, houve um aumento de investimentos em startups por fundos de Corporate Venture Capital (CVC) no primeiro semestre, de acordo com a Global Corporate Venturing. Desde abril de 2023 não havia registro de uma alteração positiva nessa modalidade de investimento de risco, que é realizado por empresas tradicionais. Em maio deste ano, 144 rodadas aconteceram, mostrando que a tendência de crescimento se estabeleceu, também, no valor aportado: algumas rodadas, inclusive, ultrapassaram a marca de US$ 1 bilhão.

PUBLICIDADE O Brasil também registrou a retomada, sendo um dos exemplos o lançamento do fundo de venture capital da Natura – R$ 50 milhões sob gestão da Vox Capital. Com foco de investimento em até 15 startups em estágio inicial que desenvolvem soluções inovadoras e sustentáveis, alinhadas a valores estratégicos da companhia de beleza e cosméticos, os aportes serão entre R$ 2 milhões e R$ 10 milhões na rodada seed. As frentes de investimento da Natura Ventures recaem em soluções regenerativas que contribuem para a bioeconomia (em especial, na Amazônia) e para o desenvolvimento de tecnologias de bioativos e bioinsumos; iniciativas que fortaleçam o relacionamento entre as empresas e o cliente final; negócios inovadores que impulsionam o trabalho de consultoras de beleza com um olhar para o futuro e novas fontes de renda; e tecnologias emergentes que transformem a cadeia de valor da companhia.

O Brasil também registrou um movimento de aumento de investimentos em startups. Foto: Marco Torelli

Em comunicado, a Vox Capital aponta que o fundo Natura Ventures é único no mercado – tanto pela tese quanto por suas ambições que incluem empoderamento feminino, diversidade, equidade e inclusão. “Acreditamos que essa colaboração permitirá o desenvolvimento de soluções inovadoras que gerarão valor não apenas econômico, mas também social e ambiental”.

Pioneira em investimentos de impacto no Brasil, a Vox Capital foi fundada em 2009 com base em uma nova forma de investir, analisar risco e retorno – olhando para o impacto. Após consolidar a atuação no venture capital e nos fundos de crédito para investidores profissionais, dedicou-se a democratizar o acesso a investimentos de impacto para todos os tipos de investidores.