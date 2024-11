No Brasil, os manguezais têm potencial para gerar R$ 48,9 bilhões em créditos de carbono, de acordo com cálculo realizado pelo estudo Oceanos sem Mistério: Carbono Azul dos Manguezais, resultado da parceria entre Projeto Cazul, Fundação Grupo O Boticário de Proteção à Natureza e ONG Guardiões do Mar. No mapeamento, foram identificados 1,3 milhão de hectares de manguezais na costa brasileira – algo que equivale a nove cidades de São Paulo – com capacidade de armazenamento de 1,9 bilhão de dióxido de carbono. Este estudo evidencia o quão promissor é esse ecossistema costeiro-marinho, vital para a saúde do planeta e de suas comunidades. E, ainda, o quanto pode ser instrumento de Inclusão Produtiva de populações que vivem no entorno.

PUBLICIDADE Um negócio de impacto socioambiental, criado em 2019, já vivencia esse enorme potencial. O Nosso Mangue, fundado por Mayris Nascimento, atua na preservação e regeneração dos manguezais. Na prática, comercializam três soluções: projetos de recuperação, preservação e conservação dos manguezais; conduzem uma rota de turismo regenerativo – que oferece uma experiência de contato com a comunidade e a natureza dos manguezais –; e compensação da pegada de carbono. Para o desenvolvimento da solução de compensação de pegadas de carbono, o negócio tem testado metodologias de recuperação e organizado uma rodada de investimentos para viabilizar a geração. Em outra ponta, segundo Mayris, o turismo regenerativo tem crescido; e consiste em experiências sustentáveis nas áreas de manguezais, voltadas ao incentivo de práticas de conservação e educação ambiental.

Mayris Nascimento, fundadora do negócio de impacto Nosso Mangue Foto: Divulgação/Jânio Edwards

“Trabalhamos diretamente com comunidades locais para promover uma interação responsável entre os visitantes e o ecossistema, visando à preservação do meio ambiente e à melhoria da qualidade”, afirma a empreendedora, acrescentando que, desde a fundação, já foram impactados, positivamente, mais de mil visitantes. Em 2024 houve um crescimento: uma média de 500 a 600 visitantes por ano passam a participar da Rota da Regeneração do Mangue – atividade que inclui o plantio de mudas e o acompanhamento do impacto da regeneração.

Na visão da empreendedora, houve um aumento no número de pessoas interessadas em turismo responsável. De 2019 a 2022, o Nosso Mangue atendeu, aproximadamente, 200 visitantes; neste ano, esse número aumentou para 400. Para entender melhor o perfil desse turista, a equipe conduziu um levantamento que mostrou uma predominância feminina: 69,1% dos clientes são mulheres, 70% têm entre 25 e 45 anos, e 60% possuem ensino superior completo. No geral, a maioria dos visitantes vêm de Estados da região Nordeste (45%) e Sudeste (35%) do Brasil.

Publicidade