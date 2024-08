Um negócio de impacto que acredita na força e na potência do empreendedorismo que emerge das periferias brasileiras, A Banca está lançando o “Periferia que Cuida”, um edital focado em apoiar 15 soluções relacionadas à promoção da saúde integral. Na prática, os selecionados para o projeto – 30 empreendedores, considerando até duas pessoas por negócio – terão acesso a uma jornada de formação empreendedora e receberão uma bolsa-auxílio única, no valor de R$ 3.960, destinada a cada participante que tenha 75% dos encontros presenciais e on-line. Ao final do programa, os cinco negócios que se destacarem terão acesso a um capital-semente de R$ 20 mil cada.

Com inscrições gratuitas e foco nas periferias da zona sul da cidade de São Paulo, o projeto tem como público prioritário os empreendedores que já tenham iniciado algum trabalho nos bairros Campo Limpo, Capão Redondo, Capela do Socorro, Cidade Ademar, Cidade Dutra, Grajaú, Jardim Ângela, Jardim São Luís, Marsilac, Parelheiros, Pedreira, Vila Andrade, Campo Grande e Jabaquara. Segundo DJ Bola, fundador de A Banca, há mais de 20 anos o negócio de impacto tem colaborado para diminuir as desigualdades sociais e econômicas no Brasil. "O nosso sonho é que os moradores das periferias tenham melhores condições de vida; tenham reais oportunidades e escolhas. A nossa missão é provocar pessoas e quebradas de diferentes realidades e condições socioeconômicas, colaborando com uma mudança de perspectivas na sociedade e com a diminuição das barreiras sociais", afirma. E, dentro dessa visão, está a Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia (ANIP) – que mobiliza atores estratégicos para a consolidação do ecossistema de negócios de impacto da periferia.

Jardim Ângela, um dos territórios que é foco do programa Periferia que Cuida. Foto: Marco Torelli

O apoio a uma nova geração de empreendedores e empreendedoras de impacto das periferias brasileiras em diferentes jornadas de desenvolvimento dos negócios está na base da criação do “Periferia que Cuida”, segundo DJ Bola. O projeto – que conta com parceiros estratégicos como Artemisia, FGVcenn, RD Saúde e Instituto Devive – vai aportar conteúdos de educação e capacitação empreendedora nas soluções selecionadas, tendo um olhar prioritário para a saúde integral, entendida como um conceito que abarca, além da física, as saúdes mental, espiritual, social e ambiental.

Os interessados podem se inscrever, gratuitamente, até 22 de agosto de 2024 pelo link https://bit.ly/editalperiferiaquecuida.