Leticia Rigolim, de 32 anos, fundadora da Rigolim Hair and Co, começou sua trajetória no mercado de beleza de forma simples em Maringá, no Paraná. Incentivada por sua mãe, ela fazia penteados por R$ 35 para complementar a renda enquanto cursava Educação Física, uma profissão que acabou não seguindo.

Ainda como estagiária, atendia clientes em casa, e o que começou como uma forma de ganhar um extra se transformou em um negócio milionário, que faturou R$ 6 milhões em 2023.

De bico a negócio de sucesso: a história de Leticia Rigolim

PUBLICIDADE “Eu fazia penteados para ajudar nas contas de casa. No começo, eram poucas clientes, mas conforme eu postava nas redes sociais, mais pessoas começaram a me procurar”, conta Leticia. A empreendedora começou a divulgar seu trabalho no Facebook e em outros grupos online, atraindo aos poucos uma base fiel de clientes em Maringá.

A expansão do negócio: cursos e o próprio salão de beleza

Após um ano e três meses atendendo a domicílio, Leticia recebeu uma proposta para trabalhar em um salão de beleza, o que expandiu ainda mais sua clientela, especialmente entre noivas.

“Foi um período em que eu comecei a atender várias noivas, e isso me fez perceber que queria me dedicar integralmente aos penteados”, lembra.

Durante esse tempo, Leticia também começou a dar cursos para profissionais da área. “No início, eu ensinava para grupos pequenos, com cinco pessoas. Dois anos depois, já eram turmas de 15 alunos, e foi quando percebi que ensinar também era algo que eu queria fazer.”

Publicidade

Os cursos de Leticia foram ganhando cada vez mais força, e ela passou a ministrar workshops em várias cidades do Brasil, chegando a atender até 100 alunos por turma.

O nascimento da Rigolim Hair and Co: uma marca feita para profissionais

Em 2016, decidiu abrir seu próprio salão, o Studio Leticia Rigolim. Paralelamente, percebeu uma lacuna no mercado de produtos capilares para profissionais que, como ela, faziam penteados em cabelos cacheados.

“Eu usava muitos produtos importados nas aulas, e os alunos reclamavam que eram caros e difíceis de encontrar. Não havia muitas opções nacionais voltadas para profissionais”, explica.

Leticia Rigolim, fundadora da Rigolim Hair and Co. Foto: Divulgação/Rigolim Hair and Co.

Foi então que, em 2018, Leticia lançou sua própria linha de produtos capilares, a Rigolim Hair and Co, focada em atender as necessidades de cabeleireiros e penteadores.

A marca começou com três produtos, e, após meses de testes, conseguiu desenvolver fórmulas que se adequavam ao mercado brasileiro.

“Eu testava as fórmulas em mim mesma e também com outros profissionais. Queria garantir que os produtos fossem de qualidade e acessíveis, oferecendo o que há de melhor no mercado nacional”, diz Leticia.

Cera líquida: o produto estrela da marca

O produto que mais se destaca nas vendas da Rigolim Hair and Co é a cera líquida. Vendida por R$ 103,99, ela foi desenvolvida especialmente para atender as necessidades de profissionais que trabalham com penteados, oferecendo versatilidade e praticidade na finalização dos fios.

Publicidade

A empresária comenta que a cera líquida se diferencia por sua capacidade de modelar o cabelo sem deixar resíduos ou pesar os fios, sendo ideal para penteados que exigem fixação e definição, especialmente em cabelos cacheados e ondulados.

“A cera líquida foi um dos primeiros produtos que desenvolvemos, e logo se tornou o mais vendido. Eu queria algo que tivesse alta fixação, mas sem endurecer ou deixar o cabelo com aspecto artificial. Algo que desse brilho e controlasse o frizz, mas que fosse leve o suficiente para ser usado em diferentes tipos de cabelo”, explica Leticia.

Além de ser um sucesso entre profissionais de beleza, o produto também conquistou clientes que buscam praticidade no dia a dia. “A cera líquida é versátil. Pode ser usada para finalizar um penteado mais elaborado ou simplesmente para dar forma e definição aos cachos em uma rotina mais casual”, acrescenta a empreendedora.

“Nós testamos todas as nossas fórmulas em diferentes tipos de cabelo para garantir que elas funcionem em diversas situações e estilos. O feedback que recebemos é muito positivo, e isso nos motiva a continuar criando.”.

Superando desafios: a pandemia e os novos planos

A jornada de Leticia foi marcada por desafios, especialmente durante a pandemia, quando os eventos – foco principal do seu salão – foram adiados ou cancelados.

“Foi um momento difícil, porque o salão era muito voltado para produções de penteados e maquiagem, mas os eventos estavam sendo adiados. Tivemos que apostar em cursos online e outros serviços, como tratamentos capilares e manicure, para manter o faturamento estável”, revela.

Em 2023, Leticia vendeu seu salão de beleza para se concentrar inteiramente na marca Rigolim Hair and Co e nos cursos. Com uma equipe de 14 colaboradores e um forte canal de vendas online, a empresária planeja mudar para uma sede maior até o final de 2024, que também funcionará como centro de distribuição para atender à crescente demanda por seus produtos.

Publicidade

“Estamos crescendo, e o próximo passo é estruturar melhor a nossa operação. Queremos expandir e alcançar novos mercados”, finaliza.

Especialista dá dicas de como se destacar no mercado de beleza

Vinicius Barreto, vice-presidente da vertical de Scale Up da 300 Ecossistema de Alto Impacto, destaca que os setores de tricologia e transplante capilar são áreas promissoras para quem deseja investir no mercado de beleza.

O crescimento expressivo nesses segmentos tem sido impulsionado pela maior conscientização sobre os cuidados com os cabelos e o couro cabeludo, além dos avanços tecnológicos que oferecem soluções eficazes e menos invasivas.

A demanda por tratamentos capilares, tanto para saúde quanto estética, está em alta, refletindo o potencial desse nicho.

Outro setor em ascensão são os procedimentos estéticos minimamente invasivos, como a harmonização facial e os tratamentos a laser, que têm atraído um público em busca de resultados rápidos, com menor tempo de recuperação.

Esses serviços, além de altamente personalizados, têm um ticket médio atrativo, consolidando-se como opções lucrativas no mercado de estética.

O segmento de skincare personalizado também está em crescimento, à medida que mais consumidores buscam soluções adaptadas às suas necessidades individuais.

Publicidade

Especialmente o mercado de cuidados masculinos tem se destacado, com um público cada vez mais interessado em rotinas específicas de cuidados pessoais, criando novas oportunidades para produtos e serviços especializados.

Quando questionado sobre as tendências com maior potencial de crescimento nos próximos anos, Vinicius destaca o mercado de transplante capilar, que deve continuar em expansão devido à demanda crescente por soluções permanentes para queda de cabelo e aos avanços nas técnicas cirúrgicas.

Além disso, a estética masculina continua em forte crescimento, com mais homens interessados em procedimentos como a harmonização e tratamentos faciais.

Sobre investir em produtos de beleza ou serviços, como salões e clínicas de estética, Vinicius afirma que a escolha depende do perfil do empreendedor.

Produtos oferecem escalabilidade e boas margens de lucro, mas exigem uma estratégia de marketing e distribuição eficiente.

Já os serviços permitem criar uma experiência personalizada, fidelizando clientes por meio de resultados e relacionamento, sendo uma opção igualmente atrativa dependendo da proposta de valor.

Para identificar se um nicho está saturado, ele recomenda analisar a concorrência e a diferenciação entre os negócios existentes.

Publicidade

Se muitos oferecem soluções similares, pode ser sinal de saturação. Porém, inovar com uma proposta única ou atender a uma necessidade específica pode garantir espaço para crescer.

Vinicius também ressalta a importância das redes sociais, que são essenciais para o sucesso de negócios de beleza hoje. Elas permitem maior proximidade com os consumidores, divulgação de resultados e fidelização por meio de conteúdo relevante.

Além disso, são ferramentas eficazes para testar e adaptar estratégias de marketing, criando comunidades em torno da marca.

Em relação ao modelo de negócio, Vinicius recomenda que novos empreendedores comecem com negócios físicos, como salões ou clínicas, pois proporcionam uma experiência completa e personalizada ao cliente.

No entanto, reconhece que o modelo digital, com e-commerces de produtos de beleza, oferece vantagens como escalabilidade e menores custos iniciais, embora a competição online seja mais intensa.

Para quem deseja se profissionalizar no setor de beleza, Vinicius recomenda cursos técnicos e certificações em instituições reconhecidas, especialmente para quem trabalha com procedimentos estéticos.

Conhecimentos em gestão de negócios e marketing digital também são essenciais, além de participar de workshops e feiras para se manter atualizado.

Publicidade

Por fim, ele destaca que para se diferenciar em um mercado tão competitivo, é essencial inovar, oferecer uma experiência excepcional ao cliente e ter um propósito claro.

Negócios que integram inovação, atendimento impecável e valores que ressoam com o consumidor, como sustentabilidade e ética, têm mais chances de conquistar e fidelizar clientes.

Avaliação de clientes

Até o momento da apuração desta reportagem, a Rigolim Hair and Co não possuía avaliações de clientes no Google nem no Reclame Aqui.

No entanto, no Mercado Livre, a marca contava com diversos revendedores e uma média de 4.7 de 5 estrelas, com comentários ressaltando a qualidade dos produtos.