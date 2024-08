Em 2014, a médica Joyce Duarte Caseiro, de 39 anos, pegou R$ 150 mil emprestados para montar uma casa de repouso para pessoas idosas. O negócio deu certo e hoje são 150 unidades, mais de 2.400 leitos no Brasil e mais de 80% de ocupação - a rede espera faturar R$ 150 milhões neste ano.

Nascida em uma família de classe média baixa, Joyce não tinha recursos financeiros para cursar medicina. Seu interesse pela área da saúde surgiu aos 17 anos, ao cuidar de seu avô hospitalizado. Ela ganhou uma bolsa de estudos e conseguiu estudar, sendo aprovada na Unicamp, onde se formou em medicina em 2010.

A médica Joyce Duarte Caseiro fundou o primeiro residencial sênior de sua rede franquia pensando nas dificuldades para cuidar do avô Foto: Paulo Renato MV

Foi depois de formada que ela percebeu as deficiências nas casas de repouso ao analisar como a situação de seu avô.. Essa vivência pessoal a motivou a criar um negócio voltado para o cuidado especializado de idosos, que faturou R$ 115 milhões em 2023, num aumento de mais de 50% em relação ao ano anterior. Denominada Terça da Serra, a primeira unidade foi aberta em Jaguariúna, cidade da região de Campinas, no interior paulista. A primeira unidade tinha 14 leitos, número que chega aos 2.400 de hoje, espalhados em 150 unidades. Quer saber mais detalhes de como a médica conseguiu a bolsa de estudos, o que ela teve que estudar para erguer uma rede de sucesso e mais detalhes sobre as casas de repouso? Acesse este link e confira a reportagem completa.