Paula Faria, de 44 anos, e Fabrício de Almeida, de 39, são um casal de dentistas que levou ao mercado de unhas os padrões de biossegurança das clínicas odontológicas. A rede Sua Hora Unha começou em 2018, em um quiosque no Shopping de Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Rapidamente, a proposta conquistou uma clientela, e em 2023, a rede alcançou 32 unidades, com um faturamento de R$ 10,5 milhões.

PUBLICIDADE Paula e Fabrício, mineiros de Itajubá, trouxeram para o negócio os mesmos cuidados com a biossegurança que sempre adotaram nas clínicas odontológicas, incluindo técnicas de secagem rápida para esmaltes e o uso de cadeiras ergonômicas, que oferecem conforto às clientes. Foi na faculdade de odontologia que Paula conheceu Fabrício, que seria seu futuro parceiro na vida e nos negócios. Desde 2003, os dois já compartilhavam a ideia de empreender e o primeiro negócio veio em 2005, com a abertura de uma clínica odontológica na casa da família de Paula, em Itajubá.

A vocação para expandir veio naturalmente. Ao longo dos anos, Paula e Fabrício abriram mais clínicas odontológicas, até que, com o tempo, perceberam que o desejo de oferecer mais serviços os levava a repensar os próprios modelos de negócio. Essa inquietude os conduziu ao setor de franquias, em que, em 2014, abriram unidades de uma rede de estética facial, somando 12 unidades.

A mudança para o mercado de unhas

No entanto, a vontade de implementar suas próprias ideias ao setor de beleza levou o casal a um novo passo. Em 2018, eles souberam de um quiosque disponível no shopping de Suzano, região metropolitana de São Paulo.

Publicidade

“Foi tudo muito rápido. Em dez dias, transformamos o espaço com os padrões de higiene e biossegurança que conhecíamos da odontologia e abrimos nosso primeiro negócio voltado ao cuidado das unhas,” conta a empresária.

Paula Faria, 44, e Fabrício de Almeida, 39, são um casal de dentistas e donos da Sua Hora Unha. Foto: Divulgação/Aline Oliveira/Sua Hora Unha

“Percebemos que o mercado precisava desse tipo de serviço, algo rápido, seguro e que as pessoas pudessem encaixar na rotina sem marcar hora”, explica.

Ao final do primeiro ano de operação como rede franqueada, o casal contava com quatro unidades. Em 2020, mesmo com a pandemia, lançaram um serviço de home office para atendimento domiciliar, e, com o retorno gradual do comércio, o negócio voltou a crescer.

Expansão e inovação

Hoje, a rede – agora chamada Sua Hora Unha, após um recente rebranding – oferece desde manicure e pedicure até alongamentos. A empresa encerrou 2023 com 32 unidades e um faturamento superior a R$ 10,5 milhões, expandindo progressivamente para outras regiões, com maior concentração no Sudeste.

“A gente quer que cada cliente tenha uma experiência prática e, ao mesmo tempo, que sinta o cuidado no atendimento. Temos orgulho de ser uma franquia que oferece algo único, não só pelos serviços de qualidade, mas porque conseguimos adaptar o padrão clínico de biossegurança para o mercado de beleza,” diz a dentista.

Publicidade

Confira o raio-x:

A rede oferece três formatos de negócio: loja de shopping, loja de rua e quiosque, cada um com especificidades e valores de investimento para atender perfis variados de empreendedores. Abaixo, os detalhes de cada formato:

PUBLICIDADE Loja de shopping Investimento inicial estimado : a partir de R$ 159,64 mil

: a partir de R$ 159,64 mil Faturamento mensal estimado: R$ 60 mil

R$ 60 mil Lucro mensal estimado: em torno de 25%

em torno de 25% Prazo de retorno: cerca de 22 meses

cerca de 22 meses Área mínima: 35 m²

35 m² Royalties: R$ 2,3 mil

R$ 2,3 mil Tempo de contrato: 5 anos Loja de rua

Investimento inicial estimado: a partir de R$ 155,14 mil

a partir de R$ 155,14 mil Faturamento mensal estimado: R$ 35 mil

R$ 35 mil Lucro mensal estimado: em torno de 25%

em torno de 25% Prazo de retorno: cerca de 20 meses

cerca de 20 meses Royalties: R$ 2,3 mil

R$ 2,3 mil Tempo de contrato: 5 anos

Publicidade

Quiosque

Em alta Pme O peso da tradição japonesa nos negócios Investimento inicial estimado: a partir de R$ 129,64 mil

a partir de R$ 129,64 mil Faturamento mensal estimado: R$ 35 mil

R$ 35 mil Lucro mensal estimado: em torno de 25%

em torno de 25% Prazo de retorno: cerca de 20 meses

cerca de 20 meses Royalties: R$ 2,3 mil

R$ 2,3 mil Tempo de contrato: 5 anos Visão de futuro A Sua Hora Unha também lançou sua própria linha de produtos hipoalergênicos e desenvolveu técnicas voltadas secagem rápida de esmalte, uma referência dos padrões odontológicos.

A Sua Hora Unha também lançou sua própria linha de produtos hipoalergênicos. Foto: Divulgação/Matias Silva/Sua Hora Unha

“Queremos que a Sua Hora Unha seja conhecida não só como uma esmalteria, mas como uma franquia completa para quem quer investir em um mercado de beleza que valoriza o tempo e a segurança dos clientes. É isso que buscamos”, conclui Paula.

Avaliação dos clientes

A Sua Hora Unha recebeu uma classificação média de 4,5 de 5 estrelas no Google, e teve mais de mil avaliações até a publicação desta matéria. Nos comentários, os clientes destacam a qualidade do atendimento, da agilidade e do ambiente.

Publicidade

Os autores das notas concedidas não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor, ou contra a empresa.

No Reclame Aqui, a Sua Hora Unha possui 21 reclamações, o que torna inviável para a plataforma calcular uma média precisa de avaliação. As queixas, em sua maioria, referem-se aos preços dos produtos.

Questionada sobre essa questão, Paula Faria destacou: “Todos os materiais utilizados são de alta qualidade e nossos produtos são desenvolvidos com foco na segurança e na satisfação dos clientes.”

Especialista explica os principais diferenciais de um modelo de franquia na área de beleza

Vinicius Barreto, vice-presidente da vertical de Scale Up da 300 Ecossistema de Alto Impacto, explicou os principais diferenciais de um modelo de franquia na área de beleza, com foco em serviços de unhas, em relação a negócios independentes.

Segundo ele, as franquias oferecem a vantagem de contar com uma marca já estabelecida e reconhecida, o que atrai clientes com mais facilidade, enquanto um negócio independente precisa construir sua reputação do zero. Além disso, uma franquia traz um modelo de negócios testado, reduzindo significativamente os riscos operacionais e financeiros.

Publicidade

No aspecto financeiro, Barreto afirmou que uma franquia tende a ser uma opção atraente devido ao potencial de retorno mais rápido sobre o investimento, em comparação com a abertura de um negócio independente. Isso se deve ao acesso a fornecedores previamente negociados e custos de insumos potencialmente mais baixos.

Suporte oferecido pelo franqueador deve ser considerado

Barreto apontou a importância de considerar o suporte oferecido pelo franqueador ao escolher uma franquia de unhas. Segundo ele, o treinamento contínuo da equipe é essencial, não apenas em técnicas de unhas, mas também em vendas e atendimento ao cliente, para garantir uma experiência de alta qualidade.

O suporte de marketing, incluindo campanhas promocionais, presença em redes sociais e estratégias locais de publicidade, também é crucial. Ele aconselha que é fundamental avaliar a solidez da marca e o feedback de outros franqueados para entender a eficácia do suporte oferecido.

Para o especialista, o sucesso em uma franquia de beleza depende de habilidades essenciais como liderança e gestão de pessoas para motivar e treinar a equipe de forma eficaz. É importante também ter capacidades de gerenciamento financeiro e compreensão de indicadores de desempenho para manter a saúde financeira do negócio. Ele enfatizou que habilidades de atendimento ao cliente são fundamentais, já que a satisfação dos clientes está diretamente ligada ao sucesso do negócio.