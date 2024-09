Julia Larini, de 26 anos, sempre teve uma forte ligação com a cozinha, e foi essa paixão que a levou a transformar seu talento em um negócio próprio, a Doces Montiê, em São José dos Pinhais, Paraná. Formada em direito, Julia decidiu seguir um caminho diferente ao se deparar com a dificuldade de encontrar um emprego em sua área.

"Desde criança eu sempre gostei muito da cozinha", relembra Julia, que começou cedo a explorar o universo dos doces. "Minha avó, Maria Joana, foi uma grande inspiração. Ela me ensinou a fazer massas de bolo, usar o bico de confeitar e, claro, como fazer o brigadeiro", conta. O primeiro doce que aprendeu a fazer foi um rocambole de doce de leite com coco, aos seis anos. "Era nossa receita favorita", diz, com carinho.





Do TikTok para o sucesso: a história da doces montiê

Em agosto de 2021, enquanto ainda dividia seu tempo entre os estudos e a cozinha, Julia tirou algumas fotos dos seus doces.

Em setembro daquele ano, seu irmão fez uma encomenda apenas para incentivá-la, e ela decidiu postar o resultado no TikTok. Para sua surpresa, o vídeo viralizou.

“Eu nunca imaginei que fosse acontecer algo assim tão rápido. Naquele momento, eu estava dividida entre continuar no direito ou seguir com a confeitaria, mas depois que meu segundo vídeo, em que eu fazia um brigadeiro, também viralizou, soube que meu lugar era na cozinha”, comenta.

Em março de 2022, com a aproximação da Páscoa, ela começou a divulgar seus produtos no Instagram, WhatsApp e até distribuiu panfletos pelas ruas. “Eu sabia que precisava apostar em tudo para fazer a Páscoa dar certo”, explica.

O esforço das longas noites sem dormir valeu a pena: ela vendeu 60 ovos de chocolate e 50 barras. “Eu não dormi por dois dias, mas dei conta de todas as encomendas”, revela.

Após a viralização no TikTok, Julia acumulou mais de 70 milhões de visualizações. “Foi uma loucura, de repente meu telefone não parava de tocar com pedidos”, conta.

Da cozinha de casa para um negócio profissional

Com o dinheiro que começou a ganhar nas redes sociais, ela decidiu investir cada vez mais na sua confeitaria, reformando a cozinha e comprando equipamentos novos.

“Comprei uma geladeira maior, reformei todo o espaço, porque eu ainda trabalhava na cozinha de casa, mas queria algo mais profissional”, explica.

O negócio foi crescendo, e hoje Julia vende uma variedade de produtos, como brigadeiros, brownies e coxinhas de frango com catupiry.

Qual o preço dos doces e salgados?

Os brigadeiros saem por R$ 9, e as coxinhas por R$ 15. Um dos maiores sucessos da Páscoa foram os trios de ovos, vendidos a R$ 120 cada um.

Na Páscoa de 2023, ela vendeu mais de 300 ovos de chocolate. “Foi uma verdadeira loucura”. Ela grava vídeos mostrando o processo de produção e organização das encomendas.

Ela organiza seu tempo entre a produção e a entrega dos pedidos. “Na terça-feira, faço as produções do delivery, e entrego na quarta, quinta e sexta. Nos fins de semana, foco só nas encomendas”, explica.

Embora tenha uma base de mais de 600 mil seguidores no TikTok e quase 30 mil no Instagram, Julia ainda vê um diferencial no atendimento personalizado e na proximidade com seus clientes.

“As pessoas gostam de pessoas. Eu tento estar o mais presente possível, respondendo às mensagens e interagindo nas redes sociais”, afirma.

E-book com receitas de brigadeiro

Com mais de 150 pedidos semanais e um faturamento mensal de cerca de R$ 10 mil, Julia já reformou sua cozinha, mas tem planos ambiciosos. “Quero abrir uma loja física e também lançar um e-book de receitas de brigadeiro”, revela.

“Recebo muitas mensagens de pessoas pedindo dicas e querendo saber mais sobre como faço meus doces, e acho que compartilhar isso seria um próximo passo natural. Nunca imaginei que algo que aprendi com minha avó pudesse me levar tão longe.”

A vó dela morreu na pandemia de covid-19.

Tendências do mercado de bolos: o que está em alta?

Segundo a especialista em confeitaria do Sebrae nacional Maria Costa, o mercado de bolos tem evoluído rapidamente, com novas tendências surgindo para atender às demandas de consumidores cada vez mais exigentes e conscientes. Atualmente, destacam-se algumas tendências que estão moldando o setor:

1. Fusão de ingredientes tradicionais e exóticos: Uma das principais tendências é a combinação de ingredientes clássicos com sabores mais exóticos e internacionais.

Ingredientes como chás, yuzu (limão japonês, frutas cítricas (como o maracujá) estão ganhando espaço, trazendo um toque de sofisticação e novidade às receitas tradicionais.

Essas combinações criam bolos com sabores únicos e surpreendentes, capazes de cativar o paladar de consumidores em busca de experiências gastronômicas diferenciadas.

2. Redução de açúcar e opções saudáveis: Com a crescente preocupação com a saúde, a redução de açúcar em receitas de bolos tem sido uma tendência forte.

Além disso, há uma demanda crescente por bolos com baixas calorias e voltados para pessoas com restrições alimentares, como opções zero lactose, veganas e vegetarianas.

Esses bolos não só atendem às necessidades de saúde dos consumidores, mas também ampliam o mercado ao incluir aqueles que antes tinham poucas opções.

3. Estética e decoração minimalista: A estética dos bolos também está mudando, com uma preferência por decorações minimalistas que utilizam linhas limpas, cores suaves e camadas visíveis.

Essa abordagem mais sutil e elegante faz com que os bolos se destaquem pela sua simplicidade e beleza natural, alinhando-se à tendência de um design mais clean e sofisticado.

4. Ingredientes naturais e sustentáveis: A sustentabilidade é outra preocupação crescente no mercado de bolos. Ingredientes naturais e de procedência sustentável estão se tornando preferidos, não apenas por seus benefícios ambientais, mas também pela percepção de que são mais saudáveis e autênticos.

Essa tendência reflete o desejo dos consumidores de fazer escolhas mais conscientes e responsáveis.

5. Bolos personalizados e impressão 3D: Os bolos personalizados continuam a ser uma tendência forte, permitindo que os consumidores tenham doces que reflitam suas personalidades e celebrações únicas.

Além disso, a utilização de impressão 3D na decoração de bolos está ganhando popularidade, permitindo criações complexas e detalhadas que seriam difíceis de realizar com técnicas tradicionais.

Incorporando ingredientes e técnicas inovadoras

Para criar bolos únicos e se destacar no mercado, é essencial incorporar ingredientes diferenciados e técnicas inovadoras. Isso exige uma pesquisa constante de novos sabores e ingredientes que possam oferecer algo distinto aos consumidores.

Explorar sabores exóticos, ingredientes funcionais e alternativas naturais pode proporcionar combinações inéditas e deliciosas.

No campo das técnicas, a inovação pode vir tanto de métodos de preparo quanto de apresentação. A impressão 3D, por exemplo, oferece possibilidades quase infinitas para a decoração de bolos.

Outra técnica interessante é cozinhar bolos em banho-maria para obter uma textura mais úmida e uniforme, oferecendo uma experiência sensorial diferenciada.

Utilizando as redes sociais para promover confeitarias

As redes sociais são uma ferramenta poderosa para promover confeitarias e alcançar novos públicos. Para utilizá-las de forma eficaz, é fundamental produzir conteúdos de alta qualidade, especialmente em termos de fotografia e vídeo.

Mostrar o passo a passo de receitas de forma didática em vídeos pode atrair a atenção de potenciais clientes e criar um vínculo mais forte com o público.

Entender o público-alvo e quais redes sociais eles mais acessam é essencial para direcionar o conteúdo de forma eficaz. Além disso, interagir com o público por meio de respostas a comentários, enquetes e perguntas pode aumentar o engajamento e criar uma comunidade em torno da marca.

Promoções, parcerias comerciais e colaborações com influenciadores digitais também são estratégias eficazes para ampliar o alcance e atrair novos clientes.

Os desafios de vender bolos online e como superá-los

Vender bolos online apresenta vários desafios, como logística, conservação, segurança alimentar, gestão de pedidos e diferenciação no mercado. Para superar esses desafios, algumas soluções podem ser adotadas:

Logística: Parcerias com empresas especializadas em entregas de alimentos podem garantir que os bolos cheguem ao destino em perfeitas condições.

Parcerias com empresas especializadas em entregas de alimentos podem garantir que os bolos cheguem ao destino em perfeitas condições. Conservação: Utilizar embalagens apropriadas, com selagem a vácuo, pode ajudar a manter o frescor e a qualidade dos bolos durante o transporte.

Utilizar embalagens apropriadas, com selagem a vácuo, pode ajudar a manter o frescor e a qualidade dos bolos durante o transporte. Segurança alimentar: Buscar certificações e treinamentos em normas de higiene garante que os bolos sejam produzidos e entregues em condições seguras.

Buscar certificações e treinamentos em normas de higiene garante que os bolos sejam produzidos e entregues em condições seguras. Gestão de pedidos: Implementar sistemas de gestão eficientes pode facilitar o processo de pedidos e melhorar a comunicação com os clientes sobre o status das entregas.

Implementar sistemas de gestão eficientes pode facilitar o processo de pedidos e melhorar a comunicação com os clientes sobre o status das entregas. Diferenciação: Desenvolver ofertas únicas, como sabores exclusivos ou edições limitadas, pode ajudar a destacar a confeitaria em um mercado competitivo.

Até o momento da apuração desta reportagem, a Doces Montiê não tinha avaliação de clientes nem no Google nem no site Reclame Aqui.