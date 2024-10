Dá para ganhar mais de R$ 100 mil com fotos do celular, como saiu no TikTok? Veja dicas de fotógrafo

Especialista destaca a importância do atendimento agilizado

Cristiano Correa, vice-presidente da vertical de Gestão da 300 Ecossistema de Alto Impacto, ressalta a importância da agilidade no atendimento ao cliente.

“É simples: cliente não espera. No mundo acelerado de hoje, quem não é ágil fica para trás. A agilidade no atendimento é como um gol nos primeiros minutos do jogo - coloca você na frente da concorrência. Não é só sobre resolver problemas rápido, é sobre mostrar para o cliente que ele é prioridade. Isso gera lealdade, e se traduz em resultado no caixa. Atendimento ágil não é luxo, é necessidade.”

Correa alerta que um atendimento lento pode ter consequências significativas. “Primeiro, você perde o cliente - ele vai procurar quem resolva o problema dele mais rápido. Segundo, prejudica a sua reputação. Hoje, com redes sociais, uma experiência ruim se torna viral num piscar de olhos. A gente vê isso nas franquias que assessoramos: uma reclamação online pode custar caro. Por último, afeta o moral da equipe. Ninguém fica motivado trabalhando num lugar que os clientes só reclamam. É um efeito dominó negativo.”

Para ser mais ágil no atendimento, o especialista indica algumas habilidades e práticas. “A primeira coisa é o conhecimento do produto ou serviço. Profissionais que dominam o que vendem resolvem na hora. Depois, empatia: entender o cliente acelera a solução. Terceiro, proatividade. Não espere o problema crescer, antecipe. Quarto, comunicação clara; fale a língua do cliente, sem rodeios. E, por último, foco no resultado. Se você está focado em resolver, acha um jeito, e rápido.”

Correa também destaca o papel da tecnologia na agilidade do atendimento. “Tecnologia é a chave para escalar a agilidade. Um CRM bem implementado é fundamental - ajuda a ter o histórico do cliente na ponta dos dedos. Chatbots para perguntas frequentes liberam a equipe para casos mais complexos. Mas, vale ressaltar que ferramenta boa sem gente boa não resolve. É o combo que faz a diferença.”