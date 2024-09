Avaliação de clientes da Espanha Fácil

No momento de produção desta reportagem. havia registro de 38 queixas contra a empresa Espanha Fácil no site ReclameAqui, considerando todo o período disponível. As reclamações citavam problemas como atendimento e encaminhamento dos pedidos de imigração. Segundo a classificação do ReclameAqui, a empresa é considerada como de “reputação regular”.

No Google My Business, a nota geral é de 4,6, sendo que o máximo é 5 estrelas. Em um total de 929 avaliações, há cerca de 90 com nota até 3, sendo que mais de 80 são pela nota mínima, 1. Em grande parte as notas, reclamações e comentários são respondidos pela equipe de comunicação da empresa.

Os autores das avaliações não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação deliberada - a favor ou contra a empresa.

A opinião de especialista: análise do modelo de negócio

O consultor de negócios do Sebrae-SP Marcio Guerra comenta que justamente esta etapa do planejamento é uma das mais sensíveis na hora de iniciar um negócio, ainda mais em um território desconhecido tendo nunca empreendido antes, como é o caso de Barbalho.

“O empreendedor sempre vai ter que considerar com muita atenção as peculiaridades desse novo mercado a ser explorado, olhando aptidões, vocações e, inclusive, enxergando essas janelas de oportunidades”, comenta.