Um evento online e gratuito irá discutir nesta terça-feira, 26, os possíveis impactos da reforma tributária nos pequenos negócios liderados por mulheres no Brasil. Realizada pela Contabilizei, empresa especializada em contabilidade, em parceria com o Hub Elas no ESG, a iniciativa terá início a partir das 19h30. Os interessados devem se inscrever por meio deste link.

O objetivo principal da discussão é abordar como o consumo poderá ser afetado, especialmente olhando para empreendimentos que têm mulheres no comando. De acordo com a organização, existe uma possibilidade de a competitividade ser significativamente impactada pelas novas regras. Com isso, a proposta é oferecer diferentes caminhos para uma provável demanda por adaptação.

Pauta tramita atualmente no Congresso Nacional Foto: Dida Sampaio/Estadão

PUBLICIDADE Atualmente, a pauta tramita no Congresso Nacional e enfrenta resistência de alguns setores da economia. Nós já mostramos em reportagem recente do Estadão que as mulheres são donas de mais de 10 milhões de negócios no País, número que representa cerca de um terço das operações abertas. Sendo que a maioria delas não tem nem sócios nem CNPJ. Além disso, a disparidade dos ganhos ainda é alta quando comparada com homens.

Participantes

Vão participar da discussão do evento:

Publicidade

Marianna Laranjeira, sócia na consultoria Amsel & Ara e cofundadora do Hub Elas no ESG

sócia na consultoria Amsel & Ara e cofundadora do Hub Elas no ESG Lyzannia Renner , sócia nacional do Martinelli Advogados

, sócia nacional do Martinelli Advogados Natália de Cássia, gerente de planejamento tributário da Contabilizei

gerente de planejamento tributário da Contabilizei Jacqueline Mayer, advogada, professora e doutora em Direito Tributário

Como assistir

Quando: nesta terça-feira, às 19h30

Onde e como se inscrever: o evento será online, com inscrições por meio deste link

Preço: gratuito