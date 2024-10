Começa na sexta-feira, 11, a Feira do Empreendedor 2024, realizada pelo Sebrae. O evento, que tem como intuito gerar networking e, consequentemente, oportunidades de novos negócios, vai ocorrer no São Paulo Expo, com entrada gratuita.

Serão quatro dias - até segunda-feira, 14 - de atividades com focos em seis diferentes eixos temáticos. São eles:

Inovação e tecnologia

Comece seu negócio

Comportamento empreendedor

Gerencie o seu dinheiro

Marketing e vendas

ESG - impacto social e ambiental

De acordo com a página oficial, que pode ser acessada por meio deste link, cada eixo vai contar com empresas que representam os respectivos setores, incluindo produtos e serviços que atendam as necessidades do empreendedor. “(Para que) ajude a impulsionar suas ideias e ir além do papel.” Estão confirmados também expositores e palestrantes como:

Leandro Karnal , escritor best-seller, professor, palestrante e colunista do Estadão

, escritor best-seller, professor, palestrante e colunista do Caito Maia , fundador da Chilli Beans e da Ótica Chilli Beans

, fundador da Chilli Beans e da Ótica Chilli Beans Luis Justo , CEO do Rock in Rio

, CEO do Rock in Rio Adriana Barbosa , CEO da PretaHub e presidente do Instituto Feira Preta

, CEO da PretaHub e presidente do Instituto Feira Preta Flavia Alessandra , atriz e empreendedora

, atriz e empreendedora Daiane dos Santos , campeã mundial de ginástica artística e influenciadora esportiva

, campeã mundial de ginástica artística e influenciadora esportiva Fernando Fernandes, apresentador e atleta brasileiro

Público da Feira do Empreendedor do ano passado Foto: Divulgação/Sebrae

Para a inscrição, é possível garantir a vaga no espaço apenas com CPF e email. Mas também existe a possibilidade de se inscrever por meio do CNPJ.

Após digitar CPF e email - ou SMS - para confirmação de identidade, um código será enviado para o destino selecionado e, com este número em mãos, será possível concluir o processo. O local também contará com diferentes espaços como: Jovens empreendedores

Faculdade Sebrae

Loja do futuro

Mãos à obra

Reinvente seu negócio

Você criador de conteúdo

Arena de conexões

Arena do conhecimento A organização irá disponibilizar traslados gratuitos saindo de duas estações diferentes do metrô da capital paulista, das 09h30 às 21h30. Será possível também ter acesso a estes meios de transporte ao sair do evento.

Estação Santos-Imigrantes (linha verde) - Rua. Engº. Guilherme Winter x Av. Dr. Ricardo Jafet

Estação São Judas (linha azul) - Rua Major Freire (desembarque) x Av. Fagundes Filho (embarque)

Feira do Empreendedor 2024

Data: de 11 a 14 de outubro, das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda, São Paulo

Inscrições gratuitas: neste link