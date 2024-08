A Vitale Fireworks, uma empresa familiar de fogos de artifício fundada em 1889 na Itália, passou por uma transformação ao longo de cinco gerações. Sob a liderança de Stephen Vitale, bisneto do fundador Constantino Vitale, a empresa se reinventou, transformando-se em uma produtora de eventos que faturou milhões em 2023. Antes da pandemia de covid-19, a empresa faturava em torno de US$ 30 milhões por ano e, agora, fatura US$ 120 milhões anualmente.

PUBLICIDADE Originalmente estabelecida na Itália, a empresa foi transferida para New Castle, Pensilvânia (Estados Unidos) em 1922, quando Constantino Vitale migrou para o país. Em entrevista ao site Inc., Stephen conta que assumiu a direção da empresa em 1993, substituindo seu pai, Rocco Vitale Jr., que enfrentava dificuldades financeiras e estava perdendo o entusiasmo pelo negócio. Com apenas 26 anos na época, Stephen percebeu que precisava inovar para salvar a empresa.

Identificando o potencial de crescimento no mercado de entretenimento, Stephen disse ao Inc. que decidiu expandir o escopo da Vitale Fireworks.

Em vez de se concentrar apenas em fogos de artifício, ele diversificou a oferta, incorporando efeitos de pirotecnia, jatos de ar, lasers, canhões de confete, efeitos de fumaça e design de som.

Essa mudança estratégica foi fundamental para o crescimento da empresa, que agora atende a grandes eventos como o festival Coachella, o Super Bowl e a turnê do The Weeknd.

Durante a pandemia da Covid-19, a empresa enfrentou uma queda de 70% no faturamento em 2020, mas Stephen viu a crise como uma oportunidade. Em 2021, ele renomeou a empresa para Live Events, enquanto a divisão de fogos de artifício foi rebatizada como Pyrotecnico. Além disso, a Live Events adquiriu outras seis empresas, quadruplicando seu tamanho e atingindo um faturamento anual de US$ 120 milhões.

Stephen também destacou a importância de preparar a nova geração para o comando, com sua filha Mia e sua sobrinha Natalie já envolvidas no negócio. No entanto, ele ressalta que, para ter sucesso, é preciso mais do que apenas um sobrenome famoso: é necessário talento e determinação para liderar.

Natalie Palastro e Mia Vitale (em pé) Stephen Vitale e Rocco Vitale (sentados), da empresa Vitale Fireworks / Live Events. Foto: Divulgação/Live Events

Especialista comenta o mercado de festas

Vinicius Barreto, vice-presidente da vertical Scale Up da 300 Ecossistema de Alto Impacto, destaca as tendências emergentes que estão transformando o mercado de festas e eventos.

Entre as principais, estão a sustentabilidade e a decoração ecológica, onde o uso de materiais recicláveis e a redução do desperdício são cada vez mais valorizados pelos consumidores.

A tecnologia e interatividade também têm ganhado espaço, com o uso de realidade aumentada e projeções imersivas para criar experiências inesquecíveis.

Além disso, a personalização extrema permite que cada evento seja único, refletindo a personalidade e o estilo dos clientes. O uso de plantas e elementos naturais na decoração está em alta, trazendo frescor e elegância aos eventos.