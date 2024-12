Para quem busca empreender com um investimento inicial reduzido, as microfranquias são uma alternativa. Com um valor acessível, essas franquias oferecem um potencial de retorno e crescimento, principalmente para quem tem recursos limitados. É importante, no entanto, realizar uma análise detalhada do mercado e da franqueadora, verificar a reputação da marca e o suporte oferecido para garantir a segurança do investimento.

Com uma estratégia bem definida, é possível expandir o negócio e atingir novos níveis de lucratividade. É importante realizar uma análise minuciosa do mercado e da franqueadora antes de investir, entender a história e a reputação da marca é fundamental para garantir a segurança do investimento. Além disso, é crucial gerenciar as expectativas, pois o crescimento pode ser gradual. Vinicius Barreto, vice-presidente da vertical de Scale Up do Ecossistema 300 Franchising

PUBLICIDADE Segundo o especialista é fundamental realizar uma análise detalhada da franqueadora, das condições de suporte e da viabilidade do mercado local antes de tomar qualquer decisão de investimento. As opções a seguir são apenas sugestões de mercado e não constituem uma recomendação da reportagem. Avaliar os modelos e buscar informações adicionais sobre o suporte e a estrutura da franqueadora é fundamental antes de tomar uma decisão.

Confira abaixo cinco franquias com investimento inicial de até R$ 30 mil:

Publicidade

1. Mister Fix

A Mister Fix é uma rede de franquias especializada em marido de aluguel, pequenos reparos e manutençã residencial e predial.

Investimento inicial total estimado: R$ 9 mil

R$ 9 mil Faturamento médio mensal: R$ 16 mil a R$ 24 mil

R$ 16 mil a R$ 24 mil Lucro médio mensal: R$ 5 mil a R$ 9 mil

R$ 5 mil a R$ 9 mil Prazo de retorno: 4 a 8 meses

4 a 8 meses Prazo de contrato: 3 anos

3 anos Royalties/mês: 1 salário-mínimo

1 salário-mínimo Número de unidades em operação: 12

É preciso fazer uma análise minuciosa do mercado e da franqueadora antes de investir. Foto: BullRun/Adobe Stock

2. Gigatron Franchising

Fundada em 1998 em Birigui (SP), a Gigatron Franchising é uma franquia de tecnologia da informação. Em 2012, a empresa entrou no mercado de franquias, oferecendo o software de gestão Giga ERP.

Investimento inicial total estimado: R$ 2,5 mil a R$ 10,5 mil (incluso taxa de franquia e capital de giro)

R$ 2,5 mil a R$ 10,5 mil (incluso taxa de franquia e capital de giro) Faturamento médio mensal: R$ 5 mil

R$ 5 mil Lucro médio mensal: R$ 3.500

R$ 3.500 Prazo de retorno: 1 a 12 meses

1 a 12 meses Prazo de contrato: 5 anos

5 anos Royalties/mês: 40% do salário mínimo

40% do salário mínimo Número de unidades em operação: 61

Publicidade

3. Jan-Pro

A Jan-Pro é uma rede especializada em limpeza comercial, com mais de 30 anos de experiência nos Estados Unidos e 10 mil clientes ao redor do mundo.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

a partir de R$ 20 mil Faturamento mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

de R$ 4 mil a R$ 30 mil Lucro mensal: de 10% a 20%

de 10% a 20% Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

de 12 a 18 meses Prazo de contrato: 1 ano

1 ano Royalties: 7%

7% Número de unidades: 400 franquias

4. CredFácil

Fundada em 2004, a CredFácil é uma rede especializada em serviços financeiros e seguros. Tem a possibilidade de operar no modelo home office, possui unidades em todos os estados brasileiros e oferece uma ampla gama de serviços financeiros.

Investimento inicial: a partir de R$ 19,99 mil (modelo home office)

a partir de R$ 19,99 mil (modelo home office) Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

R$ 130 mil Lucro médio mensal: de R$ 6 mil a R$ 15 mil

de R$ 6 mil a R$ 15 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

3 a 6 meses Prazo de contrato: 5 anos

5 anos Royalties/mês: R$ 350,00

R$ 350,00 Número de unidades: 850 franqueadas, 1 própria

Publicidade

5. YES! Idiomas