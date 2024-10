Confira 5 franquias de alimentação para investir com até R$ 50 mil

O setor de alimentação é um dos mais tradicionais e relevantes no franchising brasileiro. Em 2023, as franquias do segmento alcançaram faturamento de R$ 46,9 bilhões, o que representa um crescimento de 12,8% em comparação com 2022, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Para quem deseja empreender nesse setor com um investimento inicial acessível, separamos cinco opções de franquias ligadas à alimentação, com valores que variam de R$ 7 mil a R$ 50 mil. Essas opções estão disponíveis no mercado e não são uma recomendação por parte da reportagem.

Veja a seguir os negócios:

1. Mr. Fit

Criada em 2011 em Paulínia (SP), a Mr. Fit atua no segmento de fast food saudável. A franquia oferece refeições e sanduíches como estrogonofe de biomassa de banana verde e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. A rede está presente em 26 estados e começou seu processo de internacionalização, com unidades em Portugal e no Paraguai.

Investimento inicial total: A partir de R$ 6.999 (modelo home office, com taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: De R$ 4 mil a R$ 30 mil

Lucro médio mensal: De 20% a 30% do faturamento bruto

Prazo de retorno: De 4 a 8 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: não cobra

Unidades em operação: 886

2. Mundo Verde

É uma rede especializada em produtos naturais e orgânicos. Neste ano, a companhia completa 36 anos de atuação no segmento saudável. Agora tem o novo formato de microfranquia.

Investimento Inicial: R$ 30 mil (microfranquia)

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil a R$ 50 mil

Lucro médio mensal: 25%

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: 5% de royalties e 1% de fundo de marketing

Unidades em operação: mais de 500

3. aiqfome

Fundado em 2007 e transformado em franquia em 2012, o aiqfome atua principalmente em cidades do interior. Desde 2020, faz parte do Grupo Magalu e opera com um modelo home-based, no qual o franqueado comercializa o aplicativo para os restaurantes da região. Os dados abaixo consideram cidades com até 20 mil habitantes. Os números aumentam conforme a população cresce.

Investimento inicial total: A partir de R$ 41 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 14 mil

Lucro médio mensal: R$ 12 mil (após 24 meses de operação)

Prazo de retorno: 18 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Unidades em operação: 700

Royalties: 50% da comissão paga pelos estabelecimentos ao aplicativo

4. Peggô

Fundada durante a pandemia, a Peggô iniciou como uma rede de minimercados autônomos em condomínios e se expandiu para se tornar um marketplace físico no Brasil. Atualmente, a rede oferece uma solução de conveniência diária, com produtos alimentícios e outros itens de mercearia.

Investimento inicial total: R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Lucro médio mensal: 25%

Prazo de retorno: 9 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: 6%

Unidades em operação: Mais de 350 5. PremiaPão Oferece um modelo de venda de espaços publicitários em sacos de pão, possibilitando parcerias com padarias locais e prospectando anunciantes para esses espaços.

Investimento inicial total: A partir de R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil

Lucro médio mensal: R$ 9 mil

Prazo de retorno: A partir de 3 meses

Prazo de contrato: 4 anos

Royalties/mês: A partir de R$ 594

Unidades em operação: 110