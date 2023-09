O Mercado Pago, em parceria com a Barkus e a Aliança Empreendedora, está oferecendo 1.500 vagas para o “Agora Vai, Mulher”, programa gratuito de educação financeira que oferece capacitação para mulheres empreendedoras de todo o Brasil.

As participantes devem ser pessoas físicas que residem no País, se identificam com o gênero feminino e são microempreendedoras individuais, formais ou informais, com renda mensal de até R$ 5 mil.

O objetivo do programa é fortalecer o empreendedorismo feminino, por meio do desenvolvimento das habilidades de gestão financeira das empreendedoras. Os conteúdos serão disponibilizados pelo WhatsApp, por meio da assistente virtual Iara, desenvolvida pela Barkus. A trilha de formação irá abordar organização e gestão financeira, uso inteligente do crédito e introdução a investimentos. Ao final da capacitação, todas as participantes receberão um certificado.

Trilha de formação gratuita para microempreendedoras terá conteúdos sobre gestão financeira. Foto: Werther Santana/Estadão

As participantes que concluíram a trilha de formação até esta sexta-feira, 15, ainda terão a chance de receber mentorias individuais com especialistas da Aliança Empreendedora.

É possível obter mais informações sobre o “Agora Vai, Mulher” e realizar a inscrição no site do programa. As inscrições permanecerão abertas até fechar o número de 1.500 vagas.