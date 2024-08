Os irmãos Pedro Roberto, 34, e Leonardo Fabrízio, 48, combinaram suas paixões e experiências para criar a Beco Mágico, uma hamburgueria temática inspirada no universo de Harry Potter.

Fundada em 2022, em Goiânia (GO), a empresa faturou R$ 10 milhões em 2023, com apenas três lojas em operação. Agora, os irmãos planejam ampliar esse sucesso, com a meta de faturar R$ 20 milhões até o final de 2024.

A história por trás da Beco Mágico: paixão por Harry Potter e expertise em gastronomia se unem

PUBLICIDADE Pedro, um fã fervoroso do mundo de Harry Potter, sempre sonhou em criar algo ligado ao universo que tanto admira. Leonardo, por sua vez, é um especialista em gastronomia, com uma longa trajetória na cozinha. Juntos, decidiram unir suas habilidades para criar a Beco Mágico. “Eu sou um fã apaixonado por Harry Potter, sempre assisti, sempre foi minha paixão. Meu irmão é um expert em comida, sempre gostou muito de cozinhar.”

A primeira unidade da Beco Mágico foi aberta em Goiânia, com investimento inicial de cerca de R$ 420 mil, recuperados em apenas três meses, segundo eles.

Pedro Roberto e Leonardo Fabrízio, sócios fundadores da rede Beco Mágico. Foto: Divulgação/Beco Mágico

Um conceito diferente: a experiência Harry Potter sem a magia infantil

As lojas são ambientadas em uma Londres dos anos 1980/1990, remetendo à vida “trouxa” do personagem Harry Potter (quando ele não está no meio de bruxos), sem focar nos elementos infantis e mágicos comuns a outras hamburguerias.

“Nossa ideia sempre foi trazer uma experiência inspirada em Harry Potter mais humanizada, não tão infantil, como os concorrentes. Nunca quisemos deixar o personagem como o principal da experiência, o pilar é o produto. Não queremos o rótulo de ‘hamburgueria de Harry Potter’”, afirma Roberto,

Publicidade

Cardápio diversificado: hambúrgueres temáticos e cerveja amanteigada

No cardápio, a Beco Mágico oferece opções como o Voldemort Picanha, que custa R$ 49, e o Pomo de Ouro, um hambúrguer coberto com folha de ouro, vendido por R$ 65,90.

Outro grande destaque é a cerveja amanteigada, desenvolvida com a ajuda de um químico e um mixologista, que pode ser consumida com ou sem álcool.

“Contratamos um químico e um mixologista para desenvolver a bebida, de forma que ela se pareça com um milkshake”, explica. O tíquete médio do restaurante é de R$ 70.

A Beco Mágico já vendeu 26 franquias. A previsão é que quatro lojas sejam inauguradas neste mês e em setembro. Até o final, são esperadas 10 unidades em operação.

Hoje, há lojas em Goiânia, Brasília e João Pessoa (PB). São Paulo deve ter franquia também, prevista até o fim do ano.

O investimento inicial para se tornar um franqueado da marca é a partir de R$ 450 mil, com um prazo de retorno estimado em até 12 meses. O lucro médio mensal das unidades é de 27%.

Veja os dados da franquia da hamburgueria Beco Mágico, segundo a empresa

Investimento inicial total estimado: de R$ 420 mil a 450 mil

Faturamento médio mensal: R$ 450 mil

Lucro médio mensal: 27%

Prazo de retorno: 1 ano

Prazo de contrato: 5 anos com renovação automática

Royalties/mês: 3,5%

Número de unidades em operação: 3

Publicidade

Hambúrguer da Beco Mágico tem folha de ouro sobre o pão. Foto: Divulgação/Beco Mágico

Expansão em andamento: Beco Mágico também lança cafeterias

Além das franquias de restaurantes, a marca está diversificando seu portfólio com o lançamento do Beco Mágico Café, inspirado nos cafés ingleses.

A primeira unidade será aberta em Goiânia nesta segunda-feira, 19, oferecendo um ambiente diferenciado e produtos exclusivos, como o cheesecake de leite ninho com calda reduzida de morango com paçoca.

O foco de expansão da Beco Mágico está nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, com a projeção de abrir 30 unidades até o final do ano que vem.

“Nosso crescimento está bem sustentável, e estamos animados com as novas possibilidades que o Beco Mágico Café trará para a marca”, concluiu.

Avaliação dos clientes da hamburgueria

O Beco Mágico recebeu uma classificação média de 4,4 de 5 estrelas no Google, e teve mais de 2 mil avaliações até a publicação desta matéria. Os comentários destacam a qualidade do atendimento, dos produtos e do ambiente diferenciado.

Os autores das notas concedidas não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor ou contra a empresa.

No site Reclame Aqui a empresa não tem nenhuma avaliação.

Publicidade

O potencial do mercado geek para negócios de alimentação

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae destaca o impacto crescente da cultura geek no comportamento de consumo e no mundo dos negócios.

Os geeks, conhecidos por sua lealdade a marcas e ídolos favoritos, têm se mostrado um público altamente valioso para empresas de todos os tamanhos.

Essa influência não se limita ao nicho geek, mas se estende a consumidores em geral que passaram a se interessar por esses produtos.

“A popularidade da cultura geek tem levado tanto grandes empresas quanto startups a encontrar oportunidades lucrativas nesse mercado. Gigantes do varejo e big techs, como Amazon, Apple, Magazine Luiza, Mercado Livre e Submarino, têm focado nesse público, que é bem informado e disposto a investir em produtos com os quais se identificam. Para esses varejistas, cativar o público geek tornou-se um objetivo crucial, já que esses consumidores, quando atendidos adequadamente, demonstram grande fidelidade às marcas”, afirma a pesquisa.

O estudo sugere que, com o crescimento da popularidade da cultura pop entre os brasileiros, investir em ações direcionadas a esse público pode ser uma estratégia eficaz para atrair e manter consumidores. Esse interesse por parte de grandes varejistas e o sucesso das plataformas voltadas para geeks indicam que o saldo tem sido positivo.

Segundo a pesquisa, o mundo geek representa um grande potencial para pequenos negócios brasileiros, que, com sua capacidade criativa, personalização e proximidade com os clientes, podem se adaptar e prosperar nesse mercado.

Dicas para abrir uma hamburgueria de sucesso: pesquisa de mercado, menu atrativo e marketing digital

Para iniciar um negócio no ramo de alimentos, como uma hamburgueria, deve ser feita uma pesquisa de mercado abrangente.

Publicidade

Bruno Lopes, gestor de alimentos e bebidas do Sebrae, destaca que essa etapa permite compreender profundamente o mercado, identificar nichos não explorados e analisar a concorrência.

Além disso, conhecer o público-alvo é essencial para desenvolver produtos e serviços que atendam suas expectativas e necessidades, resultando em uma tomada de decisão mais assertiva e na redução de riscos.

Definir um menu atrativo é outro ponto fundamental. Lopes sugere buscar ingredientes frescos e manter consistência na preparação dos pratos.

O menu deve refletir a identidade e o conceito do restaurante, além de apresentar um design atrativo e fácil de ler, com descrições claras e tentadoras dos hambúrgueres e acompanhamentos oferecidos.

Tendências no mercado de hambúrgueres: opções vegetarianas, ingredientes exóticos e sustentabilidade

No contexto das tendências atuais no mercado de hambúrgueres, destaca-se o crescimento das opções vegetarianas e à base de plantas. Hambúrgueres feitos com ingredientes como soja, grão-de-bico e lentilhas são cada vez mais populares.

Ingredientes exóticos e superalimentos, como quinoa, beterraba e cogumelos, também têm conquistado espaço, assim como a busca por alimentos sustentáveis e opções mais saudáveis, como hambúrgueres low-carb e com menos sódio.

Além de ampliar o público-alvo, essa prática posiciona o negócio como inovador e alinhado às preocupações ambientais contemporâneas.

Publicidade

Por fim, para aumentar a visibilidade do negócio, Bruno Lopes enfatiza a importância das redes sociais. Entender o público-alvo e escolher as plataformas adequadas são passos importantes.

Publicar conteúdos relevantes, como fotos e vídeos de qualidade dos produtos e do ambiente do restaurante, ajuda a engajar seguidores e potenciais clientes.

Responder rapidamente aos comentários, mensagens e avaliações também é essencial para fortalecer a presença online e atrair mais clientes para a hamburgueria.