Alana Giordano, de 39 anos, formada em administração de recursos humanos, e seu marido, Francisco de Oliveira, de 58 anos, técnico em eletrônica e engenheiro eletricista, são os fundadores da loja Minha Lev, um negócio que hoje fatura cerca de R$ 40 mil por mês.

Junto há 10 anos, o casal transformou uma necessidade pessoal em uma oportunidade de negócio, criando uma mesa portátil de manicure, que também serve para quem faz home office em geral. A fábrica e o escritório ficam em São Paulo.

De salão de beleza a móvel de sucesso: a história da Minha Lev

Foi durante esse período que surgiu a ideia que mudaria o rumo do casal. Atendendo as clientes em suas casas, Alana começou a sofrer com dores nas costas devido à falta de uma estrutura adequada para o trabalho. Então, ela pediu a Francisco que criasse uma mesa portátil, leve de transportar, para facilitar os atendimentos.

“E se eu tivesse uma mesa portátil? Mas não havia nada no mercado que se adaptasse à minha realidade,” conta. Francisco, então, desenvolveu uma mesa em MDF que pesa entre 9 e 10 kg, possui apoio para as mãos e pode ser facilmente transportada como uma mala, com quatro rodinhas.

Uma ideia que viralizou: a mesa portátil que conquistou clientes

O casal conta que o primeiro protótipo da mesa, que pesava 16 kg, foi sendo refinado até atingir o modelo atual. Quando ambos estavam satisfeitos com o produto, a mesa foi patenteada pelo casal, e a mesa ganhou rapidamente popularidade após um vídeo que eles publicaram nas redes sociais em setembro de 2023 viralizar, alcançando mais de 4,2 milhões de visualizações. Veja abaixo.

O produto, que custa a partir de R$ 799 na versão branca e R$ 849 em cores, tornou-se um sucesso de vendas, com mais de 60 unidades vendidas no primeiro mês após o lançamento, em outubro de 2023.

Além de servir para manicures, a mesa também atraiu o interesse de profissionais que trabalham em home office.

“Passamos quase dois meses trabalhando sem parar, éramos só nós dois montando as coisas, e tivemos até que tirar o anúncio do ar,” afirma Francisco. Hoje, a empresa tem dois funcionários.

Expandindo os horizontes: os planos da Minha Lev para o futuro

Além de atender a todos os estados brasileiros, a empresa já exportou para países como Espanha, Estados Unidos e Suíça.

Com o sucesso, Alana e Francisco planejam expandir seus negócios, abrindo pontos de distribuição em capitais como São Paulo, Goiás, Amazonas e Rio Grande do Sul, ampliando ainda mais o alcance da sua criação inovadora.

Mesa portátil de manicure foi desenvolvida para atendimento em domicílio. Foto: Arquivo Pessoal/Alana Giordano

Avaliação de clientes

A Minha Lev recebeu uma classificação média de 4,7 de 5 estrelas no Google, com mais de 500 avaliações até a publicação desta matéria. Os comentários destam a qualidade do produto.

No site Reclame Aqui, a empresa não tem nenhuma avaliação.

Tendências do mercado de móveis e dicas para empreendedores

Lucien Newton, vice-presidente da vertical de Consultoria da 300 Ecossistema de Alto Impacto, compartilha insights sobre as principais tendências no mercado de móveis e as estratégias essenciais para prosperar nesse setor em constante evolução.

Com a mudança nos hábitos de consumo, o mercado de móveis tem se transformado, exigindo que empreendedores se adaptem a novas demandas de design e funcionalidade.

Uma das tendências mais marcantes é a sustentabilidade. A preocupação com o meio ambiente tem levado a um aumento na demanda por móveis feitos com materiais sustentáveis, como madeira de reflorestamento, bambu e tecidos reciclados.

Além disso, o minimalismo continua em alta, com consumidores preferindo móveis com linhas simples e design clean, que otimizam o espaço, especialmente em ambientes urbanos.

A tecnologia integrada também ganha espaço, com móveis que incorporam recursos como carregamento sem fio e iluminação inteligente, oferecendo mais conforto e praticidade.

A personalização é outra tendência relevante, com os consumidores buscando móveis que possam ser adaptados às suas necessidades específicas, permitindo uma expressão mais individualizada.

Para incorporar essas tendências, Lucien sugere que empreendedores invistam em materiais sustentáveis, design modular e multifuncional, além de explorar a integração de tecnologias que aumentam a usabilidade dos móveis.

Oferecer opções de personalização também pode ajudar a atrair um público mais amplo e exigente.

No que diz respeito às estratégias de marketing digital e redes sociais, é crucial investir em conteúdo visual de alta qualidade. Imagens e vídeos bem produzidos, que mostram o produto em uso e em diferentes ambientes, são essenciais para atrair a atenção dos consumidores.

Plataformas visuais como Instagram são ideais para compartilhar fotos, vídeos e stories, destacando o processo de fabricação e os detalhes dos produtos.

Lucien destaca também a importância das campanhas de influenciadores, colaborando com figuras do nicho de decoração e design de interiores para aumentar a visibilidade da marca e gerar confiança entre os seguidores.

Estratégias de marketing e SEO são igualmente importantes, permitindo alcançar clientes que já interagiram com a marca e aumentar o tráfego orgânico com conteúdos otimizados, como blogs sobre tendências de decoração e guias de compra.

Os desafios e oportunidades da venda de móveis online

Ao vender móveis online, existem diversas oportunidades e desafios. Por um lado, a venda online permite alcance global, oferecendo a possibilidade de expandir para novos mercados, além de proporcionar uma experiência personalizada para o cliente com ferramentas como configuradores de produtos e assistentes virtuais.

Os custos operacionais também podem ser reduzidos devido à menor necessidade de espaço físico e equipe.

Por outro lado, a venda de móveis online enfrenta desafios significativos, como logística e entrega, que podem ser complicadas e caras.

A experiência sensorial limitada, em que os clientes não podem tocar ou testar os móveis antes de comprar, também pode ser um obstáculo para as vendas.

Além disso, a gestão de devoluções é mais complexa e custosa devido ao tamanho e peso dos móveis.

Para otimizar a experiência de compra digital, Lucien recomenda o uso de simulações e realidade aumentada, permitindo que os clientes visualizem os móveis em seus espaços.

Fornecer informações detalhadas sobre os produtos, incluindo descrições precisas, medidas e avaliações de clientes, pode ajudar a reduzir a incerteza na compra.

Trabalhar com parcerias logísticas especializadas em móveis também é fundamental para resolver os desafios de entrega e devolução.

Com essas estratégias, os empreendedores do setor de móveis podem capitalizar as oportunidades e mitigar os desafios do mercado online, criando uma experiência de compra positiva e atraente para os clientes.