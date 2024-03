Uma das maiores dificuldades do pequeno empreendedor é organizar as atividades do próprio negócio e ter planejamento para a tomada de decisão. Para isso, existem diferentes técnicas disponíveis, que podem variar de acordo com o tamanho da operação ou objetivos específicos.

Dentre elas, uma das mais conhecidas é a matriz Swot, usada para trazer mais informações para o empreendedor, analisando as oportunidades e ameaças que o seu negócio pode ter. O nome Swot é uma sigla para as palavras em inglês strengths (força), weaknesses (fraquezas), opportunities (oportunidades) e threats (ameaças). A mesma técnica também é conhecida no Brasil como Fofa.

“Não usamos a matriz Swot para corrigir, e sim para prevenir problemas”, explica Éder Max, consultor de negócios do Sebrae-SP. Isso porque a matriz ajuda o empreendedor a mapear forças e fraquezas, considerando os ambientes internos e externos da companhia.

Matriz Swot, ou Fofa, é usada para prevenir problemas no negócio Foto: Rene L/peopleimages.com - stock.adobe.com

Como funciona a matriz Swot

A matriz consiste no desenho de dois eixos, X e Y, resultando em quatro quadrantes. Em cada um deles ficam posicionados determinados pontos do negócio analisado:

forças;

fraquezas;

oportunidades;

ameaças.

Recomenda-se colocar as forças e oportunidades de um lado e fraquezas e ameaças do outro, para facilitar a visualização.

Dentro de cada um dos quadrantes o empreendedor deve, então, escrever determinados pontos, que facilitem a visualização.

Matriz Swot utiliza quadrantes para organizar vantagens e desvantagens do negócio, considerando os ambientes externos e internos Foto: Rawpixel.com - stock.adobe.com

Pontos fortes e fracos

No quadrante de pontos fortes são analisadas as vantagens que o negócio tem, olhando para dentro da própria companhia. “O empreendedor deve se perguntar no que é bom, no que é especialista”, afirma Max.

É nesse espaço que devem ser anotadas as vantagens competitivas do negócio e, especialmente, pontos sobre os quais ele consiga ter algum tipo de controle.

No espaço de pontos fracos, o empreendedor deve colocar os aspectos negativos de seu negócio, pensando em questões que podem afetar o crescimento. “Mapear esses pontos e pensar em como eles podem afetar a competitividade”, diz Max.

No exemplo do restaurante, as oportunidades podem ser o crescimento do mercado em que ele se encontre ou as oportunidades trazidas pelas entregas via apps de delivery.

Na mesma linha, possíveis ameaças podem ser a falta de um sistema próprio de entregas ou a dificuldade de encontrar pontos maiores na região.

Uso da matriz Swot

Segundo Éder Max, a matriz deve ser tratada como mais uma ferramenta de planejamento estratégico que o empreendedor pode utilizar a seu favor.

No caso do exemplo do restaurante, o empreendedor pode considerar a relevância das plataformas de entrega no seu faturamento e analisar possíveis alternativas caso as taxas cobradas pelos aplicativos aumentem, o que poderia afetar a operação.

Além disso, pode aproveitar insights para ficar atento a pontos comerciais próximos ao seu restaurante que permitam a expansão do negócio.

“O maior benefício é ganhar previsibilidade”, afirma Max. Segundo o consultor, não é necessário se preocupar com a correção de todos os problemas analisados (muitos, inclusive, podem não ter uma solução previsível), mas é importante ter esses pontos em mente.

O consultor afirma ainda que, por se tratar de uma ferramenta de planejamento estratégico, a matriz deve ser usada pelo menos uma vez por ano pelo empreendedor.

Apesar de poder ser feita por qualquer pessoa, diferentes empresas que prestam consultoria empresarial, como o Sebrae, oferecem atendimento e ajuda para a construção da Swot, além de auxílio para o uso de outras ferramentas de gestão.