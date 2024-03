É possível ter um negócio que ocupe o mínimo de espaço possível? A resposta simples é sim. Mas, para saber quando isso pode ser viável, é preciso entender o que uma metragem baixa vai significar na gestão de um empreendimento. O Estadão conversou com especialista para falar sobre os desafios - e vantagens - de ter um negócio que, de fato, é pequeno.

Veja mais abaixo a partir de 2m², com investimento inicial de R$ 36 mil a R$ 105 mil. O primeiro ponto é saber quando uma unidade pode ser considerada pequena. Como estamos considerando um empreendimento com ponto físico, o vice-presidente de consultoria da 300 Ecossistema de Alto Impacto, Lucien Newton, explica que locais de até 40m² costumam ser considerados espaços reduzidos. E isso, segundo ele, vai afetar diretamente a operação da loja.

Vai precisar ter uma logística muito eficiente Lucien Newton, vice-presidente de consultoria da 300 Ecossistema de Alto Impacto

E por que uma loja menor precisa de uma logística refinada? O motivo é simples: o espaço. Não é possível fazer um estoque grande. Já explicamos nesta reportagem que um estoque mal controlado pode levar uma empresa até a quebra.

Isso vai demandar que o empresário tenha um sistema muito bem definido de o que precisa ser reposto semanalmente - talvez diariamente.

Uma das opções para conseguir lidar com o desafio do estoque, de acordo com Newton, além da logística bem definida, com compras e entregas de fornecedores que atendam a necessidade da loja, é ter uma espécie de “pulmão externo”. “O empreendedor pode alugar um estoque externo. Pode ser um self-storage, por exemplo (um local que é locado para guardar coisas)”, fala.

Além disso, é necessário que a loja tenha um giro rápido de produtos, idealmente.

Veja dois exemplos em que o modelo de negócio é voltado para um espaço reduzido. As marcas de minimercado autônomo Minha Quitandinha e market4u têm opções de franquias a partir de 2m² e 3m² respectivamente - as menores deste levantamento.

As unidades costumam estar em condomínios - tanto residenciais quanto comerciais, além de empresas. Confira, a seguir, as informações para investir nessas e em outras franquias que exigem pouco espaço:

Minha Quitandinha

Marca que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo, nascida em Balneário Camboriú (SC). Atualmente, tem mais de 200 unidades em 21 Estados.

Investimento inicial total estimado : a partir de R$ 42 mil

: a partir de R$ 42 mil Faturamento médio mensal : R$ 18 mil

: R$ 18 mil Lucro médio mensal : de 10% a 25%

: de 10% a 25% Prazo de retorno : de 10 a 18 meses

: de 10 a 18 meses Prazo de contrato : 5 anos

: 5 anos Royalties/mês : 6%

: 6% Tamanho da loja: a partir de 2m²

market4u

Também atua no setor de minimercados autônomos. Fundada em 2020, atualmente conta com 2,1 mil unidades, sendo 1,9 mil lojas franqueadas. Investimento inicial total estimado : a partir de R$ 75 mil

: a partir de R$ 75 mil Faturamento médio mensal : de R$ 10 mil a R$ 15 mil

: de R$ 10 mil a R$ 15 mil Lucro médio mensal : de 10% a 15%

: de 10% a 15% Prazo de retorno : de 16 a 24 meses

: de 16 a 24 meses Prazo de contrato : 5 anos

: 5 anos Royalties/mês : 6%

: 6% Tamanho da loja: a partir de 2 metros lineares

Unidade do market4u, que ocupa 2 metros de extensão total - na parede de uma área comum Foto: Divulgação/market4u





Essas duas marcas atuam com focos diferentes para o mesmo “problema”. No caso da Minha Quitandinha, o franqueado pode ter a responsabilidade de armazenar estoque. Ou pode optar por um serviço de minicentro de distribuição, que, de acordo com a marca, sempre fica localizado próximo às unidades comercializadas. “Nós sempre auxiliamos os franqueados com orientações sobre como facilitar os processos de armazenagem e logística dos produtos.”

Já para o market4u, o acompanhamento é um pouco mais próximo do “tempo real”. “A administração das lojas pode verificar, por meio de um software próprio da rede, os itens que estão em falta e, pelo mesmo sistema, solicitá-los ao centro de distribuição que, ao receber o pedido, conta com o auxílio de uma equipe dedicada a separar e preparar as mercadorias ao franqueado responsável pela retirada”, explicou o CEO da marca, Eduardo Córdova.

Portanto, tudo vai depender do modelo de negócio e das necessidades do empreendimento.

