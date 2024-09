O conteúdo foi desenvolvido em formato digital, multimídia, em vídeos com dicas práticas. Pode ser acessado pela página inicial do site da ABF Academy, a plataforma educacional da entidade. É preciso fazer um cadastro para ler o conteúdo. Depois de logado, precisa buscar no menu a opção da trilha “Mundo do Franchising” e entrar no card “Como escolher a sua microfranquia”.

O mais recente estudo sobre microfranquias feito pela ABF, em maio deste ano, revelou a consolidação desse modelo de negócio no Brasil.