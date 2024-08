Uniforme olímpico da Mongólia, que bombou como o mais bonito, foi feito por empresa familiar

Os trajes apresentados pela delegação da Mongólia para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 conquistaram o coração da internet, com muitos pedindo até uma “medalha de ouro” para o melhor uniforme. O barulho começou quando a empresa famíliar Michel & Amazonka, fundada pelas irmãs Michel e Amazonka Choigaalaa, revelou o design das peças em suas redes sociais.

PUBLICIDADE Michel e Amazonka Choigaalaa são designers, e a Michel & Amazonka virou uma grife de luxo. Fundada em 2015, a marca ganhou notoriedade não só pelos uniformes olímpicos, mas também pela alta costura e produtos de cashmere. Além dos uniformes, a Michel & Amazonka também é conhecida pelos trajes usados pelos funcionários da Mongolian Airlines e por suas contribuições para a moda feminina, que compõem 85% de seu portfólio.

A marca, que começou em um pequeno espaço há nove anos, agora possui três lojas, uma fábrica, 24 designers e um e-commerce.

Uniformes da Mongólia fazem sucesso na Olimpíada 2024. Foto: Reprodução/Instagram - michelamazonka

Segundo a agência nacional de notícias da Mongólia, Montsame, os trajes apresentam bordados com símbolos importantes para a nação, como o Sol, a Lua e o Gua-Maral — um cervo mítico do folclore mongol. Além disso, as peças exibem a tocha olímpica e o emblema dos Jogos de Paris.

Inspirados no “dil”, uma vestimenta tradicional da Mongólia semelhante a um cafetã com colarinho e cinto, os uniformes foram desenhados com coletes bordados, túnicas e calças compridas, costurados com fio de ouro e decorados com o símbolo nacional da Mongólia, o Soyombo. Os botões homenageiam as cores da bandeira da Mongólia.

Os uniformes, criados ao longo de três meses em seis etapas, foram feitos sob medida para cada atleta, levando cerca de 20 horas para serem concluídos.

Os uniformes da Mongólia já tinham feito sucesso nas Olimpíadas de Tóquio em 2021 e nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022, também desenhados pela mesma marca.

Para os Jogos de Paris 2024, o novo design rapidamente se tornou viral, gerando elogios pela combinação de tradição e modernidade.

Vídeos no TikTok falando do traje atraíram milhares de comentários, muitos pedindo uma “medalha de ouro” para os uniformes.

“O uniforme da Mongólia é simplesmente deslumbrante. Eles realmente conseguiram criar algo que honra sua cultura e, ao mesmo tempo, é supermoderno”, comentou um usuário no X.