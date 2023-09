Saber se uma franquia é somente uma moda passageira ou uma aposta promissora não é tarefa fácil. E, mesmo com risco, as franquias desse tipo podem ser uma grande oportunidade de faturamento.

Exemplos disso não faltam: desde as paletas mexicanas, passando pela moda do frozen iogurte e chegando às franquias de cupcake, muitas empresas tiveram um boom de vendas inicial que foi bem aproveitado por alguns franqueados (leia aqui o que aconteceu com essas franquias).

Especialistas ouvidos pelo Estadão apontam que as recomendações para se evitar a compra de uma franquia de moda passageira são muito parecidas com as mesmas para a compra de qualquer tipo de franquia.

Conhecer o mercado, conversar com outros franqueados para saber como é o dia a dia da operação e ter estimativas de faturamento considerando diferentes fatores são alguns desses pontos.

Paletas mexicanas foram febre entre 2013 e 2015, mas tiveram uma queda considerável de vendas nos anos seguintes Foto: Sérgio Castro/Estadão - 23/01/2015

Acompanhamento constante do mercado é fundamental

Mas, no caso das franquias de moda passageira, cabe um cuidado especial no acompanhamento constante do mercado, para notar se um determinado produto está dando sinais de estar chegando ao fim.

“As primeiras franquias de paleta mexicana ganharam muito dinheiro”, afirma Rafael Ribeiro, consultor de marketing da Raz Consulting. “É aquela máxima da economia: quanto maior o risco, maior o benefício.”

A recomendação é complementada por Enio Pinto, gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae nacional, que destaca a necessidade de conhecer o franqueador, outros franqueados da marca e os números médios de cada operação.

“Se você não observar esses pontos, tem chances de comprar uma franquia amadora, que não vai dar certo”, afirma.

O produto atende a uma necessidade das pessoas?

“Toda empresa existe para resolver um problema”, afirma Pinto, que destaca a importância de se analisar a necessidade de consumo da clientela.

Segundo ele, é importante notar se a procura pela franquia é fruto somente da empolgação momentânea do mercado ou se diz respeito, de fato, a uma nova demanda de consumo.

A opinião é compartilhada por Leandro Reale, consultor de negócios do Sebrae-SP, que menciona que a dificuldade é ainda maior no caso das franquias de um só produto, como paletas mexicanas ou cupcakes.

Além disso, ele aponta para a dificuldade do franqueado se adaptar a uma queda na procura, oferecendo outros produtos no seu estabelecimento, por conta das regras pré-determinadas pela franqueadora.