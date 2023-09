Durante os dez anos de atuação como advogado, o empresário Paulo Ribas Taques sempre teve o sonho de investir em franquias. Foi com a gravidez da esposa e em meio ao trabalho remoto na pandemia que decidiu unir esse desejo antigo com a necessidade de levantar mais dinheiro para a família. “A minha ideia era manter o meu emprego fixo em escritório de Curitiba (PR) e ter uma renda a mais com a franquia”, afirma.

Ele optou por abrir cinco unidades da rede de mercados autônomos Market4u, que tem foco em instalações em condomínios e centros comerciais. Com a ajuda de um funcionário de confiança, conciliou o trabalho com a gestão das unidades e logística de entregas durante quase dois anos. Ajudava no abastecimento das unidades fora do horário do expediente e monitorava o funcionamento pelo sistema de câmeras.

Com o pedidos do escritório para o retorno ao trabalho presencial, Taques viu uma oportunidade de priorizar a própria empresa e ainda passar mais tempo com a família. “Hoje a advocacia virou meu extra, que era a ideia que eu tinha com a Market4u no começo”, conta, ao mencionar os trabalhos esporádicos que ainda presta como advogado.

Paulo Ribas Taques no seu centro de distribuição. Hoje, ele se dedica exclusivamente para a franquia de mercados autônomos e possui mais de 10 unidades em Curitiba Foto: DENIS FERREIRA NETTO / ESTADÃO

Especialistas falam dos cuidados para conciliar atividades

Especialistas ouvidos pelo Estadão afirmam que, a depender do modelo de franquia e perfil do franqueado, é possível conciliar a gestão com o emprego fixo, mas é preciso cuidado e atenção: a dedicação com o negócio é fundamental para o sucesso da marca.

“É possível para alguns tipos de negócio”, afirma Leonardo Castelo, CEO do Grupo 300 Ecossistema de Alto Impacto. Ele diz que o modelo pode funcionar para modalidades autônomas e com foco na gestão remota, mas que o ideal é o empreendedor se dedicar totalmente à gestão da franquia.

Continua após a publicidade

“O resultado será proporcional à quantidade de horas em que você se dedicar”, afirma. Para modelos de marcas com mais do que cinco funcionários, Castelo afirma não ser recomendado a gestão do negócio compartilhada com outra ocupação sem a presença do empreendedor no dia a dia da operação.

Com um plano de negócios já definido e testado, as franquias são um ponto de partida para muitos empreendedores de primeira viagem.

As empresas têm pensado cada vez mais em facilitar a vida dos franqueados iniciantes, para possibilitar que as pessoas adquiram o know how e o direito de usar a marca sem ter de deixar o emprego fixo - seja como um primeiro teste ou como um complemento de renda.

Ao mesmo tempo, não se pode cair na armadilha de acreditar que o processo será fácil e de que não haverá exigência de dedicação por parte do empresário.

“O franqueado tem o desafio de aplicar todos aqueles conceitos, aquelas metodologias e know how que vão ser repassados pelo franqueador”, explica a analista da Unidade de Competitividade do Sebrae Nacional Karen Sitta.

Para ela, adquirir uma franquia e dividir atenção com um emprego assalariado pode ser possível, desde que feito com muito planejamento - seja com um sócio ou funcionários de confiança. “Não é o ideal, mas, se for o caso, é melhor se for com uma área que já conheça, tenha familiaridade”, completa.

Continua após a publicidade

Marcas têm modelos para quem possui trabalho fixo

Esta possibilidade de atrair potenciais empreendedores que tivessem outras ocupações foi um dos focos da Market4u desde a criação, conta Sandro Wuicik, cofundador e diretor de expansão da empresa.

“A gente percebeu que, se quiséssemos alguém integralmente dedicado, perderíamos pessoas com experiências que agregam valor à rede”, conta. A Market4u também faz parcerias com os próprios franqueados que são especialistas em áreas específicas para prestação de consultoria à empresa. “O maior ativo de uma franquia é a rede de franqueados”, conclui.

Outras marcas também têm modelos de negócio voltados justamente para este público que já possui um trabalho fixo. Com opções de preços a partir de R$ 6,5 mil na franquia home based (que pode ser estruturada de casa), a Mr. Fit disponibiliza um freezer com marmitas saudáveis congeladas. O franqueado não faz a comida. O seu trabalho é prospectar clientes, que costumam comprar por meio de encomendas.

“Esse modelo foi criado pensando nesse público, para ser uma renda extra. Seja para quem é CLT, seja para quem está desempregado”, explica a CEO da marca, Camila Miglhorini.

A Mais1Café segue a mesma lógica. A cafeteria costuma ter dois funcionários, um por turno, que é o barista que vai preparar o pedido do cliente. O negócio, conta o sócio-fundador e diretor jurídico e de projetos da marca, Hilston Guerim, foi estruturado para que a pessoa consiga conciliar a vida de funcionário e de empreendedor.

Continua após a publicidade

“Isso foi uma realidade minha por um tempo. Só que, na época, comprei uma marca que não tinha muita estrutura para permitir essa prática, e eu tinha que me desdobrar demais. A nossa gestão, hoje, pode ser feita de maneira remota, por exemplo, para facilitar essa parte”, diz.

Na linha de empresas que oferecem serviços autônomos, a Lavô, rede de lavanderias self-service, visa atender justamente ao público que não tem tanto tempo para a rotina do dia a dia. “Me arrisco a falar que cerca de 80% da rede trabalha com com uma outra coisa, sem ser a Lavô.

A gente também tem casos de franqueados que começaram com uma unidade, deram certo, abriram a segunda, a terceira e se desvincularam do emprego CLT. Mas a maioria permanece trabalhando no emprego (e tendo a franquia)”, comenta o CEO da Lavô, Angelo Max Donaton.

Franquias têm modelos de negócio pensados para pessoas que encaram o empreendimento como renda extra Foto: Market4u/Divulgação; Mr. Fit/Divulgação; Mais1.Café/Divulgação e Lavô/Divulgação

Confira a seguir quatro opções de franquias para conciliar com o trabalho fixo. Os dados são fornecidos pelas empresas:

Mr. Fit

Rede de marmitas saudáveis congeladas. A empresa disponibiliza um freezer com os produtos congelados, e o franqueado tem o trabalho de prospectar clientes.

Continua após a publicidade

Investimento inicial : R$ 6,5 mil

: R$ 6,5 mil Faturamento médio mensal : de R$ 4 mil a R$ 20 mil

: de R$ 4 mil a R$ 20 mil Lucro médio mensal : de 20% a 30%

: de 20% a 30% Prazo estimado de retorno : de 4 a 8 meses

: de 4 a 8 meses Prazo de contrato: 5 anos

A rede não cobra royalties mensais. Os dados se referem à linha de franquias home based.

Market4u

Rede de supermercados autônomos, onde o franqueado fica responsável pelo controle de estoque e organização das unidades. As vendas são feitas de forma autônoma, com o cliente escolhendo o produto e pagando via aplicativo ou cartão.

Investimento inicial : a partir de R$ 75 mil

: a partir de R$ 75 mil Faturamento médio mensal : R$ 100 mil

: R$ 100 mil Lucro médio mensal : de 10% a 15%

: de 10% a 15% Prazo estimado de retorno : de 16 a 24 meses

: de 16 a 24 meses Taxas : R$ 130 mensais para o sistema de monitoramento e 6% de royalties sobre o faturamento

: R$ 130 mensais para o sistema de monitoramento e 6% de royalties sobre o faturamento Prazo de contrato: 5 anos

O investimento inicial já inclui uma taxa que permite a abertura de até cinco lojas. O valor estimado para o investimento em cada unidade nova é de R$ 25 mil.

Mais1Café

Continua após a publicidade

Rede de cafeterias com funcionamento compacto. As unidades costumam ter dois funcionários, um por turno, responsáveis pelo preparo e entrega dos produtos aos clientes.

Investimento inicial: R$ 180 mil

R$ 180 mil Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Lucro médio mensal: 20%

20% Prazo estimado de retorno: 18 a 24 meses

18 a 24 meses Prazo de contrato: 5 anos

5 anos Royalties/mês: 7% sobre o faturamento bruto

Lavô

Rede especializada em lavanderias self-service, com modelo de atendimento autônomo. O cliente utiliza os serviços e faz o pagamento sem contato com um atendente.