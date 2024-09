Pizzaria usa Cybertruck da Tesla como food truck; inovação é importante para negócio, diz analista

Entretanto, para que essas ideias inovadoras tragam o impacto desejado, é importante que elas se conectem emocionalmente com o público. O especialista afirma que “para viralizar, é essencial que as ideias toquem os consumidores de uma maneira que os incentive a compartilhar e interagir com a marca.” Essa conexão autêntica é o que garante que a inovação não seja vista como algo forçado, mas como uma resposta natural às demandas e expectativas do público.

Como equilibrar criatividade e relevância

Apesar dos benefícios da inovação, é fundamental que as empresas saibam identificar o limite entre o criativo e o exagerado. Vinicius Barreto ressalta que o ponto de equilíbrio está no profundo entendimento do público-alvo. “A criatividade deve sempre estar alinhada com a missão e os valores da empresa para evitar exageros que possam ser vistos como insensíveis ou irrelevantes.”

Ele sugere que empresas que buscam inovar façam testes piloto e coletem feedbacks antes de lançar uma campanha em larga escala. Isso ajuda a medir a receptividade do público e a fazer ajustes necessários, evitando erros que possam prejudicar a imagem da marca.