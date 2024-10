Quando tinha 12 anos de idade, Diego Migotto começou a vender pamonhas para comprar uma bicicleta nova e acabou ficando no negócio até os 18 anos. Ele mudou de rumo e atuou como fotógrafo profissional, mas decidiu empreender de novo e criou a Café Conceito. Inspirado na Starbucks, o negócio virou uma rede que hoje conta com 22 unidades e faturamento de R$ 8 milhões (dados de 2023).

A inspiração para vender as pamonhas veio de casa. Seu pai era agricultor e sua mãe, doceira. O que começou apenas como um negócio para comprar uma bicicleta caiu no gosto dos clientes. Inicialmente Migotto diz que vendia de 10 a 20 pamonhas por vez, número que saltou para 120 por dia e se tornou uma parte significativa da renda da família.

Diego Migotto, que fundou a Café Conceito em Taubaté (SP), inspirado na rede americana Starbucks. Foto: Edgar Braille/Café Conceito/Divulgação

Ao fazer 18 anos, ele decidiu largar o negócio para cursar jornalismo e adotou uma nova profissão, a de fotógrafo, que exerceu durante 10 anos. Até que, em 2017, quis novamente empreender e voltou seus olhos para o setor alimentício. Inspirado no Starbucks, investiu R$ 6.000 em um projeto arquitetônico para sua primeira cafeteria, inaugurada em Taubaté (SP). A primeira loja foi um sucesso e nascia ali a “Starbucks do interior”. Quer saber mais sobre a trajetória de Diego e conferir dicas de uma consultora do Sebrae para quem quiser empreender na área? Leia a reportagem completa.