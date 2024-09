O setor teve um período sensível na última década, com empresas passando por dificuldades financeiras e até pedindo recuperação judicial, mas Lucien Newton, vice-presidente da 300 Ecossistema de Alto Impacto, destaca sua atual relevância. As perfumarias tendem a ter boas margens e dinâmicas simplificadas de operação em loja física, mas têm dificuldades em relação ao marketing e à indústria, além de ter uma peculiaridade quando o assunto é royalties: é comum em perfumarias que a cobrança seja feita no momento da compra de produtos por parte do franqueado junto ao franqueador, ou seja, os royalties são embutidos no preço do produto.

Outra peculiaridade está na operação, que tende a ser um pouco mais simples do que o varejo comum, pois é muito mais fácil lidar com o estoque, já que o produto ocupa pouco espaço. E ainda não há produto perecível neste processo nem a necessidade de galpões. Os gastos na loja são com gôndola, iluminação, pontos de venda e funcionários. Mas o marketing, por sua vez, costuma ter um custo bem maior do que em outros segmentos. Quer saber mais sobre o setor e conhecer melhor três franquias de perfumes? Leia a reportagem completa.