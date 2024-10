Em 2009, após uma briga que resultou no fim temporário de seu noivado, o paranaense José Araújo Netto, 41 anos, usou o dinheiro que havia reservado para o casamento para investir no empreendedorismo. Hoje, ele é proprietário da franquia Porks - Porco & Chope, especializada em petiscos de carne suína e cervejas artesanais regionais, que alcançou um faturamento de R$ 60 milhões em 2023. E, apesar da pausa no noivado, o casal reatou após cinco meses e, desde então, continua junto.

Seu primeiro empreendimento, o Quermesse, era um bar com um conceito inspirado em ambientes de antiquários, em Curitiba. Embora promissor, o modelo do Quermesse mostrou-se inviável para uma expansão em larga escala, por ter uma operação muito complexa. A necessidade de buscar um modelo mais enxuto e escalável o levou a lançar, em 2015, o Mr. Hoppy, food truck de hambúrgueres e chope artesanal a preços acessíveis. Com o mercado de food trucks saturando, eles estacionaram o Mr. Hoppy em um ponto fixo. O negócio cresceu e chegou a 43 unidades antes de ser vendido a um grupo paulista.

José Araújo Netto criou a Porks - Porco e Chope com o dinheiro do casamento, após terminar um noivado. Foto: Divulgação/Porks - Porco & Chope

Foi em 2017 que Netto encontrou o conceito que realmente se tornaria um marco em sua carreira: o Porks - Porco & Chope. O primeiro Porks foi inaugurado em Belo Horizonte, com um investimento inicial de R$ 50 mil, em um espaço de 80m². O negócio rapidamente se destacou no mercado por seu modelo de operação simplificado e seu cardápio mais enxuto. Com preços que começavam em R$ 10, o bar atraiu um público diverso e, em apenas dois meses, o investimento inicial foi recuperado. A partir daí, o crescimento foi exponencial e hoje, a rede conta com 45 unidades espalhadas por 11 Estados brasileiros. Quer saber mais sobre a história da Porks, além de obter informações sobre quando custa para investir na franquia? Leia a reportagem completa, disponível neste link.