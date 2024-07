Estadão Analisa com Carlos Andreazza: A gravação de Bolsonaro e os benefícios aos Batistas

No “Estadão Analisa” desta terça-feira, 16, Carlos Andreazza fala sobre a gravação divulgada nesta segunda-feira do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante uma reunião com o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno e advogadas de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Eles discutiram formas de buscar dados sobre a investigação contra o senador do PL. O áudio veio a público após ter seu sigilo derrubado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e faz parte do inquérito que investiga o uso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para espionagem ilegal de opositores de Bolsonaro.

No episódio, Andreazza também comenta o caso dos executivos da Âmbar Energia, empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista, que foram recebidos 17 vezes no Ministério de Minas e Energia fora da agenda oficial antes da edição da medida provisória que beneficiou um negócio da companhia na área de energia elétrica. O colunista critica a postura patrimonialista deste e de outros governos ao assumir o poder, destacando como esses governos frequentemente favorecem interesses privados em detrimento do bem público.