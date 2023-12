O governo federal publicou na edição desta quinta-feira, 28, do Diário Oficial da União (DOU) a portaria que define os feriados e os dias de ponto facultativo para o serviço público em 2024. O calendário será seguido por órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

No total, serão dez feriados e oito pontos facultativos. Quatro feriados cairão no final de semana. Em comparação com 2023, o próximo ano terá um feriado e três pontos facultativos a mais.

Esplanada dos Ministérios, em Brasília: calendário será seguido por órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional Foto: Dida Sampaio/Estadão

Na última quinta-feira, 21, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que torna o Dia da Consciência Negra um feriado nacional. Com a medida, o dia 20 de novembro, que remete à morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares em 1695, passou a integrar o calendário nacional de feriados.

Confira a lista de feriados e pontos facultativos