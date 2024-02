‘Abin paralela’ monitorava ex-ministros de Bolsonaro e senadores da CPI da Covid, diz TV; veja nomes

BRASÍLIA - A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) espionou ilegalmente, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ministros rompidos com o ex-chefe do Executivo, integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) e senadores que compuseram a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. Na lista de autoridades monitoradas ilegalmente, estão, ainda, deputados que se distanciaram de Bolsonaro e ex-governadores. Tanto o ex-presidente quanto outros alvos da investigação rechaçam a existência de ilegalidades na agência.

Lista de autoridades investigadas pela Abin durante o governo Bolsonaro incluem ex-ministros rompidos com o ex-presidente Foto: Wilton Junior / Estadão

Outros senadores do colegiado monitorados teriam sido Rogério Carvalho (PT-SE), Otto Alencar (PSD-BA), Humberto Costa (PT-PI) e Alessandro Vieira (MDB-SE). Fora da CPI, a ex-senadora e atual ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB) e a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) estão na lista de autoridades espionadas.

O jornal informou ainda que a Abin monitorou o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) e o ex-deputado Alexandre Frota (sem partido-SP), que eram aliados de Bolsonaro mas se afastaram no decorrer do mandato do ex-presidente. O jornal também citou que o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (PSDB-RJ) foi espionado ilegalmente.

A lista das autoridades investigadas pela agência de inteligência inclui o ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação, Camilo Santana, e o ex-governador de São Paulo João Doria (sem partido). A espionagem atingiu o STF, com o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, e os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes no balanço de monitorados.

Publicidade

Entenda como funcionava a Abin paralela

Segundo a investigação da PF, durante o período em que Ramagem comandou a Abin, servidores usaram indevidamente um sistema israelense de espionagem chamado “FisrtMile”. O software é capaz de detectar um indivíduo com base na localização de aparelhos que usam as redes 2G, 3G e 4G.

Em outubro do ano passado, durante a deflagração da Operação Última Milha, a PF identificou que o FisrtMile foi utilizado pela Abin em 33 mil monitoramentos ilegais. Dos usos, 1.800 foram destinados à espionagem de políticos, jornalistas, advogados, ministros do STF e adversários do governo do ex-presidente.

Os investigadores da PF chamaram as pessoas apontadas como responsáveis pelo monitoramento ilegal de “organização criminosa”. “O grupo teria criado uma estrutura paralela na Abin e utilizado ferramentas e serviços daquela agência de inteligência do Estado para ações ilícitas, produzindo informações para uso político e midiático, para a obtenção de proveitos pessoais e até mesmo para interferir em investigações da Polícia Federal”, diz um comunicado divulgado pela corporação.

Nesta quarta-feira, 31, o novo número 2 da Abin, Marco Cepik, afirmou que todas as descobertas feitas pela PF apontam a existência de uma “Abin paralela”. Cepik foi nomeado para o cargo de diretor adjunto nesta terça-feira, 30, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitir Alessandro Moretti, que era ligado ao ex-presidente. “Temos que aguardar o final dos processos investigatórios nas instâncias para verificar a comprovação não apenas de que se houve, mas de quem estava ali”, afirmou.