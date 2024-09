Alckmin dá dicas culturais: filme inédito e canção de Milton Nascimento

O vice-presidente Geraldo Alckmin, médico de formação e político por vocação, é o personagem da semana na série do Estadão “Para Ver, Ouvir e Pensar”. Ele apresenta uma lista de sugestões culturais que vão de livro sobre tratamento fora da medicina tradicional a canção usada na política na defesa da eleição direta para presidente da República durante a ditadura militar.

A seguir, as dicas de Alckmin:

O vice-presidente Geraldo Alckmin dá dicas culturais em série de Estadão Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Um livro

O médico Alckmin indica o best seller “Curar o Stress, a Ansiedade e a Depressão: sem Medicamento nem Psicanálise” do psiquiatra David Servan-Schreiber. A obra defende uma abordagem não-tradicional para o tratamento das chamadas doenças emocionais.

Livro indicado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin Foto: Reprodução / Estadão

Uma música

A canção que o vice escolhe é resgatada dos anos 1980. A composição de Milton Nascimento, “Coração de estudante” serviu de mote para o movimento das Diretas Já, uma tentativa da oposição de aprovar emenda constitucional garantido a todo brasileiro votar diretamente para presidente da República, direito suprimido durante da ditadura militar.

Um filme

A obra cinematográfica que o vice-presidente sugere ainda não foi para as telas dos cinemas. A estreia está prevista para o início de novembro. “Ainda estou aqui”, é a mais recente produção do diretor Walter Salles estrelada por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. O filme conta a história da família do deputado Rubens Paiva, preso e morto durante a ditadura. A produção foi escolhida para disputar uma vaga para representar o Brasil no Oscar.





Ficha técnica:

Música: “Coração de estudante”, de Milton Nascimento

Publicidade

Filme: “Ainda estou aqui”, de Walter Salles

Livro: “Curar o Stress, a Ansiedade e a Depressão: sem Medicamento nem Psicanálise”, de David Servan-Schreiber