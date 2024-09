Anielle Franco faz primeiro discurso público após denúncias contra Silvio Almeida

A ministra da Igualdade Racial também destacou a importância de as mulheres se sentirem seguras na condição de líderes, acrescentando que as histórias de mulheres retiradas do poder por meio de violência são comuns. “Esse projeto político de país, que eu acredito e que certamente vocês também acreditam, passa por termos lugares como esse: mulheres à frente de espaços de poder, de decisão, sendo protagonistas de suas histórias sem que nenhuma pessoa possa tirá-la apenas por violentar.”

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), também discursou na cerimônia e afirmou que só haverá igualdade no Judiciário quando os 11 ministros do STF forem mulheres. “Me falam: ‘Mas vocês querem igualdade ou hegemonia?’ Engraçado: quando eram 11 homens, ninguém dizia que era hegemonia, diziam que eram imparciais com a lei”, declarou Cármen Lúcia.