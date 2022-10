‘Apoiar o PT está fora de cogitação’, diz Zema, reeleito em MG

O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse neste domingo, 2, que não há possibilidade de apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. Quanto a formar um eventual palanque para Jair Bolsonaro (PL), o governador afirmou que a decisão caberá ao seu partido.

“Isso vai ser definido provavelmente amanhã ainda (nesta segunda), preciso escutar o partido, já que estou filiado ao partido. Mas ao PT eu garanto que eu não dou meu apoio”, disse à rádio Itatiaia. “Apoiar o PT está fora de cogitação, o partido que destruiu Minas Gerais, que provocou a maior recessão do Brasil em 2015 e 2016, gerando mais de 10 milhões de desempregados, é um partido que não merece nenhum tipo de apoio pelos danos que já causou”, completou.

Romeu Zema (Novo) não descartou apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) e deixou claro que não vota em Lula de jeito nenhum.

O candidato do PT apoiava no Estado o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), que saiu derrotado nas urnas. Desse modo, Lula fica sem palanque para o segundo turno em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do País. Apesar disso, o petista foi o presidenciável mais votado no Estado, com 48,29% dos votos válidos, resultado bastante similar ao nacional.

Como mostrou o Estadão, Zema evitou se envolver na disputa nacional durante a sua campanha, enquanto Kalil adotou outra estratégia e aproveitou a imagem de Lula. O governador, por sua vez, optou por destacar sua gestão em Minas Gerais. O palanque formal de Bolsonaro no Estado era Carlos Viana (PL), mas o chefe do Executivo flertou com Zema em declarações. Disse, por exemplo, em live no fim de setembro, que o governador do Novo fez um “bom trabalho” e desejou boa sorte a ele.