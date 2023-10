Arthur Maia é irmão de Rodrigo Maia? Veja respostas de presidente da CPMI do 8 de Janeiro

BRASÍLIA - Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, o deputado Arthur Maia (União Brasil-BA) explica que, apesar do mesmo sobrenome, não é parente do ex-deputado e ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia.

“Não, não sou irmão de Rodrigo Maia. Mas conheço o Rodrigo Maia há muitos anos. Mas era irmão de amizade de um cunhado dele que já não está mais entre nós”, disse ao Estadão.

Maia é o entrevistado do Joga na Busca, quadro do Estadão que leva aos políticos as perguntas mais feitas sobre eles na internet.

É irmão de Rodrigo Maia?

É de qual partido?

Eu sou do União Brasil.

É de esquerda ou direita?

Eu me considero um político de centro-direita, mas arraigado e comprometido com a democracia, com o constitucionalismo de um Brasil republicano.

É da base do governo?

Não, eu sou um deputado independente. Eu tenho votado com o governo naqueles projetos que são de interesse do Brasil e tenho votado contra o governo naqueles projetos que eu julgo que não favorecem o Brasil.

E a CPMI dos Atos Golpistas?

A CPMI é uma disputa de narrativas e nós estamos no meio dessas duas narrativas tentando trazer a verdade, fazendo com que os fatos sejam mais importantes do que a narrativa. É importante que todos os brasileiros acompanhem esse grande momento que está sendo exposto em praça pública para formar a sua ideia e ter a noção clara de que o mais importante é a gente preservar a nossa democracia.

Uma curiosidade...

Eu adoro cozinhar. Eu levo muito a sério esse negócio de cozinhar. Eu me dedico a isso. Eu compro panelas. Eu vou na feira. Meu fim de semana em casa é cozinhando.