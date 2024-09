Assessor de Marçal também se envolveu em confusão nos bastidores do debate da TV Cultura

De acordo com integrantes da campanha de Datena que presenciaram o ocorrido, um assessor do apresentador filmava a saída do estúdio quando foi confrontado por Medina, que ficou incomodado com a gravação e veio na direção da equipe do apresentador. O advogado da campanha de Marçal, Tassio Renam, afirmou que o episódio não possui nenhuma relação com o ocorrido no debate desta segunda-feira e não se pronunciou sobre a postura do assessor do ex-coach.

Marçal foi expulso do último debate, organizado pelo Flow podcast, depois de atacar Nunes durante seus últimos segundos de fala. Em seguida, houve uma confusão e o assessor de Marçal agrediu Duda Lima com um soco no rosto. O marqueteiro foi levado ao hospital Albert Einstein, onde levou seis pontos no corte feito no supercílio e realizou exames. Em seguida, Lima se dirigiu à 16ª Delegacia de Polícia para prestar depoimento.